Clip : un kit étonnant pour électrifier en quelques secondes n’importe quel vélo

Comme nous le soulignons souvent, le marché des vélos, et plus particulièrement celui des vélos électriques, connait un boom spectaculaire depuis le début de la crise sanitaire. De nombreuses startups spécialisées ont vu le jour ces derniers mois. Il est clair que celles-ci veulent avoir leur part du gâteau.

Alors que certaines conçoivent et commercialisent des vélos électriques prêts à rouler, d’autres se sont spécialisées dans la conception de kits d’électrification. C’est le cas du designer Somnath Ray qui a récemment dévoilé un kit d’électrification facile à installer et qui tient dans un sac à dos.

Clip, un dispositif d’électrification à installer sur la roue avant du vélo

L’idée de concevoir le kit lui est venue à l’esprit parce qu’il a l’habitude de se rendre au travail à vélo. Un jour, Ray s’est rendu compte qu’il devait y avoir un moyen pour convaincre les gens d’opter pour ce moyen de transport dont la vertu environnementale n’est plus à prouver. En effet, certaines personnes renoncent catégoriquement à utiliser du vélo au quotidien en raison des efforts physiques que cela implique, surtout quand il s’agit de monter des pentes abruptes.

Avec son système baptisé Clip (« attache » en français), l’entrepreneur espère faire changer d’avis les plus tenaces. Il s’agit d’un accessoire d’électrification de vélo qui, comme son nom l’indique, est conçu pour pouvoir être installé et détaché en un rien de temps. Le Clip se fixe sur la fourche, ce qui lui permet d’électrifier n’importe quel vélo traditionnel. Un petit contrôleur attaché au guidon est muni d’un bouton. Ce dernier sert à contrôler la vitesse.

Un kit idéal pour les travailleurs

En plus d’être facile à attacher et à détacher, ce nouvel accessoire d’électrification de vélo tient dans un cartable. Ainsi, après avoir fait le trajet maison-bureau, l’utilisateur pourra le recharger une fois arrivé à son lieu de travail. Il faut savoir que le Clip possède une autonomie entre 16 et 25 km, alors que la vitesse de pointe est de 25 km/h. Malgré son faible poids, il intègre un moteur de 450 Watts.

Disponible en précommande

L’autre caractéristique qui rend aussi ce kit d’électrification particulièrement intéressant, c’est son prix. Alors que la grande majorité des produits concurrents coutent plus de 500 dollars, voire 1000 dollars comme c’est le cas du Bimotal Elevate, il se vend à 399 dollars ! À noter qu’il est déjà disponible en précommande. Son arrivée sur le marché est censée avoir lieu « dans les prochains mois ».