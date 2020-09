Bimotal Elevate : un ingénieux kit « freins à disque » amovible pour convertir votre vélo à l’électrique

Avec le contexte sanitaire actuel, les moyens de transport individuels sont de plus en plus privilégiés. Aux côtés des motos et scooters électriques, les vélos électriques continuent de séduire pas mal de personnes. Mais ces engins coûtent généralement cher. Afin de nous permettre d’économiser, certaines entreprises proposent du retrofitting.

Il s’agit d’un service qui consiste à convertir un véhicule thermique à l’électrique. En France, la jeune entreprise NOIL figure par exemple parmi les références en la matière. Cependant, avec son kit Elevate, la jeune pousse américaine Bimotal veut vous permettre d’électrifier votre vélo électrique par vous-même.

Un kit facile à installer et à détacher

Il s’agit en fait d’un kit composé d’un petit moteur et d’une batterie dont la taille est plus ou moins identique à celle d’une bouteille. Contrairement à la plupart des kits existants qui nécessitent l’intégration d’un moteur au moyeu, parfois le remplacement de la roue entière, le Bimotal Elevate laisse les roues existantes de votre vélo en place. Ce qui signifie également que vous pouvez détacher le système à tout moment.

En fait, le Bimotal Elevate ajoute un bloc moteur intelligemment conçu au support du disque de frein. Le kit comprend une grande roue dentée qu’il convient de fixer à cet emplacement. À noter qu’on peut l’installer sur la roue arrière ou avant. Le petit bloc moteur est ensuite monté sur le cadre ou la fourche, sur la partie où est fixé l’étrier de frein. Sachez que malgré son poids relativement faible (0,9 kg), le moteur développe un couple allant jusqu’à 100 Nm grâce à sa puissance de 750 W. Ce qui permet d’atteindre facilement les 45 km/h, la vitesse de pointe annoncée par la start-up.

Une batterie de la taille d’une bouteille

En ce qui concerne la batterie, ses dimensions sont plus ou moins proches de celles d’une bouteille. Bimotal n’a pas choisi ce design par hasard. En effet, grâce à cette forme un peu particulière, l’accumulateur de charge peut être placé dans le support de bouteille d’eau sur le cadre du vélo.

Crédit photo : Bimotal

Le bloc d’alimentation accuse certes une capacité de seulement 250 Wh, mais d’après l’entreprise, cela assure au moins 25 km d’autonomie. L’endurance peut aller jusqu’à 50 km en fonction du mode de conduite. Pour l’instant, le kit est conçu pour fonctionner avec un accélérateur, mais Bimotal affirme travailler sur un nouveau système qui permettra bientôt d’intégrer l’assistance au pédalage.

Malheureusement, le Bimotal Elevate n’est pas compatible avec tous les vélos du marché. Pour savoir si le vôtre fait partie des modèles supportés, il suffit de consulter cette page. En revanche, les précommandes sont déjà ouvertes. L’inscription nécessite le versement d’un acompte de 100 dollars. L’Elevate coûte au total 1950 dollars et sera disponible en 2021.

