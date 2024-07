Contre toute attente, le vélomobile Twike5 revient sur le devant de la scène et se dévoile un peu plus

Les vélos électriques connaissent, depuis quelques années, un essor important. Ils sont pratiques, écologiques, et bien plus commodes à utiliser qu’un vélo classique en termes d’efforts musculaires. Quant aux voitures électriques, même si leurs ventes ont tendance à baisser ces derniers mois, comme l’explique le magazine Auto-Journal, elles séduisent de nombreux automobilistes qui souhaitent faire un geste pour la planète et pour leur porte-monnaie. Néanmoins, nous devrons faire avec elles dans les années à venir puisque les voitures thermiques ne devraient plus être vendues en 2035 comme l’indique le Parlement Européen. Et, si vous pédaliez pour faire avancer votre « voiture » ? Souvenez-vous en 2019, je vous parlais déjà dans cet article, du Twike5, un étonnant vélomobile électrique. En 2024, il refait parler de lui, et pourrait bien nous étonner. Retour sur ce drôle de concept.

Retour en 2019…

Six ans déjà que le vélomobile électrique Twike5 fait parler de lui. En 2019, lors de sa présentation au Salon de l’automobile de Genève, il avait suscité notre curiosité. Genève, pour une marque suisse-allemande, quoi de plus normal ? Twike avait donc présenté le Twike5, une « voiture écologique » qui fonctionnait grâce à l’énergie musculaire produite par le conducteur et son passager. Une énergie totalement verte évidemment, transmise à des batteries électriques. En d’autres termes, plus vous pédalez, plus vous gagnez de l’autonomie ! Visuellement, et toujours en 2019, le premier prototype ressemblait à un gros tricycle monté sur batterie électrique. Le constructeur promettait une autonomie assez hallucinante de 500 km, et une vitesse maximale aussi hallucinante de 190 km/h. Twike promettait la production de 500 exemplaires, après une campagne de financement participatif, qui avait échoué.

L’année 2024 signera-t-elle le retour du Twike5 ?

Après cinq ans d’absence, et probablement de travail pour Twike, l’entreprise a repris la communication sur son vélomobile électrique à l’été 2023. Et, de toute évidence, il a bien évolué en matière de design, comme de fonctionnalités. Impossible d’entrer dans les détails les plus intimes du Twike5, les évolutions étant très nombreuses. J’ai choisi de vous présenter quelques-unes de ces améliorations notables. À commencer par le fait que le Twike5 soit désormais disponible en deux versions de batterie : 18 kWh ou 36 kWh. Avec la batterie de 36 kWh, l’autonomie reste fixée à 500 km comme annoncé en 2019. Cependant, elle est réduite de moitié à 250 km avec la batterie lithium-ion plus petite.

Twike explique également que, même si ces données peuvent encore changer, le Twike5 est dorénavant classé en catégorie européenne L5e « tricycles à moteur ». Ce véhicule « électrique à trois roues à assistance optionnelle par énergie musculaire » s’équipe d’un moteur synchrone triphasé à double enroulement avec réducteur. Son mouvement est transmis aux roues arrière. Il développe une puissance de 45 kW qui peut s’étendre en pic à 70 kW. De plus, il disposera d’un freinage à disque à deux circuits, qui s’activera lorsque vous ne pédalerez pas assez, ou pas assez vite !

Le prix devrait aussi « décoiffer » !

En revanche, pas de changement sur le concept du vélomobile électrique, il faudra pédaler, non pas pour avancer, mais pour recharger la batterie. Ce qui, en finalité, revient sensiblement à la même chose. Le prix annoncé est aussi hallucinant que les vitesses et l’autonomie annoncées. En effet, selon les derniers éléments dévoilés par Twike, il devrait osciller de 39 900 € à 49 900 € en fonction de la batterie embarquée. C’est largement le prix d’une voiture électrique sans pédale, mais avec un accélérateur, même si cela permet différents déplacements, notamment en ville ! Pour en savoir plus sur cet étonnant concept de vélomobile électrique ou faire une précommande, sait-on jamais, rendez-vous sur le site officiel : twike.com. Que pensez-vous de cet étonnant concept de vélomobile électrique ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .