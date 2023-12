Daihatsu invente la voiture électrique « modulaire » et personnalisable qui s’adapte à l’humeur de son propriétaire

Avec comme mot d’ordre « redéfinir la relation entre les voitures et les personnes », le « concept car » me:MO de Daihatsu vise à raccourcir l’écart entre la voiture électrique et son propriétaire. Présenté lors du salon Japan Mobility qui s’est tenu à Tokyo, au Japon, du 26 octobre au 05 novembre 2023, ce véhicule innovant a de quoi attirer l’attention des automobilistes contemporains. Largement personnalisable, il est capable de s’adapter aux humeurs de son propriétaire. Autrement dit, il peut répondre aux différentes phases de la vie de ce dernier. Le me:MO a été imaginé pour pouvoir être personnalisé avec des pièces imprimées en 3D.

Une voiture électrique ayant une durée de vie prolongée

En concevant la me:MO, le plus vieux constructeur automobile japonais vise ainsi à permettre à tout un chacun d’avoir une voiture unique qui lui est spécialement dédiée. À ce propos, le « concept car » mise sur des systèmes modulaires pour ses composants internes et externes. Le but est non seulement de permettre au propriétaire de changer le look, mais également d’accroître l’autonomie du véhicule. Même pour son alimentation, le me:Mo utilise des batteries modulaires dont les caractéristiques n’ont pas été dévoilées par Daihatsu, cependant. On sait toutefois que l’engin possède une autonomie d’environ 160 km.

Un design compact

Outre les différents atouts qui viennent d’être cités, notez que le me:MO est avant tout pensé pour les déplacements urbains. Raison pour laquelle il adopte un design compact. Dotée de seulement deux portes, cette voiture électrique futuriste signée Daihatsu mesure 2,95 m de long, 1,47 m de large et 1,59 m de haut. Quant à son empattement, il est de 1,98 m. Bien sûr, elle a été développée en tenant compte des normes environnementales en vigueur actuellement dans l’univers automobile. L’entreprise affirme notamment avoir opté pour des matériaux recyclables. Idem pour les matières utilisées pour la fabrication des pièces imprimées en 3D.

D’autres « concepts car » plus intéressants les uns que les autres

Dans sa version première, le me:Mo adopte une configuration monoplace, mais il est possible de rajouter d’autres sièges en fonction des besoins. À noter qu’en plus de ce modèle, Daihatsu a présenté d’autres concepts de véhicules futuristes lors de la dernière édition du salon Japan Mobility. L’entreprise a notamment levé le voile sur l’Uniform Truck et l’Uniform Cargo, qui sont tous deux des mini-véhicules utilitaires entièrement électriques.

La version camion mesure 3,39 m de long, 1,47 m de large et 1,88 m de haut, avec un empattement de 1,9 mm. Quant à l’Uniform Cargo, il fait 3,39 m de long, 1,47 m de large et 1,9 mm de haut. Son empattement est de 2,45 m. Que pensez-vous de cette voiture électrique personnalisable ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .