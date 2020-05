D’après cette étude, les personnes qui prennent leur vélo pour aller travailler vivent plus longtemps

Vous voulez vivre plus longtemps que votre collègue ? Alors il va falloir laisser votre véhicule au garage et enfourcher votre vélo pour venir au bureau ! Une étude de différentes universités australiennes affirme que le vélo-travail assurerait quelques années de vie supplémentaires !

Cette étude de l’Université d’Otago se porte sur 3.5 millions de Néo-Zélandais. Les chercheurs ont analysé pendant 15 ans, 80% de la population en âge de travailler. Dans ce panel, 80% se déplaçaient en voiture, 5% à pied et 3% seulement à vélo. Avec un travail de bureau sédentaire, s’y rendre à vélo est parfois le seul moment où l’on fait de l’exercice !

Pourquoi le vélo est-il un moyen de déplacement à privilégier ?

Il y a plusieurs avantages à utiliser son vélo pour partir et revenir du travail. Et si vous devez prendre les transports en commun, le trajet de votre domicile jusqu’à la gare peut également se faire à vélo !

Le vélo permet d’éviter les bouchons et de ne pas subir le stress de ces sempiternels embouteillages. En utilisant le vélo pour vous déplacer, vous faites chaque jour de l’exercice physique… Et avec lui, diminuer les risques de diabète ou d’accidents vasculaires. Bien sûr, les risques d’accident sont à prendre en compte. Mais si vous utilisez au maximum les pistes cyclables, vous ne courez pas plus de danger qu’en voiture ou à pied !

La mortalité plus basse chez les cyclistes !

Sur les 3.5 millions de personnes étudiées, la mortalité chez les cyclistes aurait été réduite de 13%. Ce même taux n’aurait pas été réduit chez ceux qui se rendent au travail à pied ou en transport. Le vélo est recommandé par les médecins car il est une activité physique très complète !

Et en France ?

Selon l’Enquête Générale Transport de 2010, ce sont 7,1 millions de déplacements qui sont effectués quotidiennement en Île-de-France pour aller au travail. Et seulement 3% de ces déplacements se font à vélo (44% en voiture, 40% en transports et 10% à pied).

Le vélo connaît actuellement un certain essor en France… Les transports bondés, les distanciations sociales, les aides de l’état, tous ces critères font que le vélo devient un incontournable du déplacement citadin.

Si l’on résume, prendre son vélo pour aller travailler

C’est bon pour la santé

C’est écologique et économique

Et en plus, vous pouvez prétendre à une aide de 400€ de l’état qui couvrira au moins les frais d’entretien de votre vélo !

Vous n’avez donc plus aucune raison de rester accrocher au volant de votre voiture si vous n’avez que quelques kilomètres à parcourir !

Photo d’illustration De Delpixel / Shutterstock