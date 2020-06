Dyson dévoile des photos et vidéos de son SUV électrique qui ne verra peut-être jamais le jour

Dyson est surtout connu pour ses aspirateurs high-tech, mais c’est sans compter l’imagination et le génie de son grand patron James Dyson. C’est ainsi qu’en 2017, la marque avait annoncé travailler sur sa toute première voiture électrique. Le projet a cependant dû être avorté fin 2019 faute de moyens et de résultats concrets. Mais Dyson a tout de même tenu à partager des photos et des vidéos de son fameux SUV électrique sur la toile.

Une voiture qui a de l’allure : Dyson avait déjà dévoilé des images de son SUV électrique annulé (répondant au nom de code N526) en mai dernier. Toutefois, la marque a décidé de revenir avec de nouveaux clichés, peut-être histoire de nous mettre un peu l’eau à la bouche.

Cette fois-ci, c’est un véritable prototype que les internautes ont pu admirer sur le site Internet de l’entreprise. Les nouvelles images et vidéos permettent de découvrir une voiture électrique dont le concept a été travaillé et poussé très loin. Le véhicule est doté d’un design élégant, avec un intérieur à la fois spacieux, confortable et high-tech. Il se démarque aussi par un volant truffé de boutons et de molettes pour une conduite encore plus simple et pratique.

Un projet ambitieux, mais…

Les images récemment partagées par Dyson sont également accompagnées de plusieurs détails et informations sur les caractéristiques techniques du SUV électrique. Le constructeur a notamment dévoilé être parti de zéro pour élaborer son concept, affirmant n’avoir utilisé aucune pièce signée d’un autre fabricant. Il fait également état d’une « unité d’entraînement électrique (EDU) sur mesure, intégrée et très efficace comprenant un moteur électrique numérique Dyson, une transmission à vitesse unique et un onduleur de pointe ».

Crédit photo : Dyson

…pas « commercialement viable »

Le N526 se présente comme un concept de voiture électrique très ambitieux que Dyson aurait clairement voulu faire un concurrent de taille pour les modèles de grandes marques tel que Tesla par exemple. Il semblerait cependant que le constructeur ait vu beaucoup trop grand.

En effet comme l’a dévoilé James Dyson, le développement du prototype a coûté dans les 500 millions de dollars, mais sans parvenir à mettre au point un véhicule « commercialement viable ». A cela s’ajoute la facture du modèle qui pourrait s’élever dans les 170 000 euros, soit presque le double de la Tesla Model X (90 000 euros). Donc si Dyson souhaite vraiment relancer le projet, il lui faudra non seulement convaincre les investisseurs, mais également revoir le prix de son SUV électrique.

Crédit photo : Dyson