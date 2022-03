Elle conçoit un vélo électrique en bois et partage gratuitement ses plans !

Que diriez-vous d’occuper vos prochains weekends printaniers à construire votre vélo ? Ce ne sera pas un vélo comme les autres, puisque si vous suivez les plans d’Evie Bee, cette jeune anglaise, votre vélo sera électrique ET en bois ! Etrange ? Ingénieux ? Probablement les deux à la fois ! Toujours est-il que la jeune femme n’est pas avare de conseils puisqu’elle vous propose même les plans totalement gratuits à télécharger. Evie Bee n’en n’est pas à sa première réalisation: elle a, aussi dans son escarcelle, un van aménagé en forme d’œuf, ou un bateau en plastique… Cette fois, c’est un vélo électrique en contreplaqué à construire vous-même !

Qui est Evie Bee ?

La jeune femme est modéliste et spécialiste du travail du bois et du design durable. Elle se passionne pour le bois, les forêts, la sylviculture, qu’elle allie à son imagination débordante. Et une simple balade à vélo va lui donner l’idée de créer LE vélo électrique de ses rêves ! Ce modèle vraiment original, elle l’a baptisé Electraply, et il est tout sauf classique ! L’objectif de la jeune femme, devant la montée en puissance des vélos électriques, est de proposer un vélo électrique en matériaux durables et naturels qui s’intégrerait parfaitement sur ce nouveau marché. Pour réaliser son modèle de vélo, elle s’est inspirée de la moto Triumph TR6 Trophy Scrambler du film « The Great Escape ».

Une autre source d’inspiration fût le livre Lone Rider, qui raconte l’histoire de la première femme à faire le tour du monde à moto sur une BMW R60/6 de 1974. Après plusieurs essais, pour dessiner son vélo, elle s’inspirera finalement de la Yamaha SR250 Scrambler car elle se prêtait plus à la personnalisation que les deux précédentes…. C’est donc un combo des trois modèles qui a été modernisé pour donner l’e-bike d’Evie.

L’Electraply en détails

Electraply, littéralement contreplaqué électrique, se veut donc moderne, design et durable. Sa conceptrice a voulu allier les techniques modernes à des matériaux considérés comme “vintage”. Pour construire ce vélo, elle a utilisé plusieurs types de contreplaqués, et tous provenaient de forêts durables. Le cadre est donc majoritairement construit avec du peuplier, un bois résistant. Pour l’extérieur, elle a privilégié le bouleau, esthétiquement plus sympa que le premier. Pour solidifier la structure, elle s’est aidée de quelques pièces en acier inoxydable et a recouvert la selle d’un faux cuir. Pour la batterie, Evie a choisi un modèle de 36 Volts (12.5 Ampère/heure) pour une capacité de 450 Wh. Le moteur quant à lui est un Smart Pie qui se dote d’un contrôleur interne.

Et elle partage ses plans gratuitement !

Evie Bee explique qu’elle n’a pas souhaité garder ses plans pour elle, mais qu’elle préfère les partager pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l’aventure ! Le premier livret se consacre à la conception du vélo électrique. Quant au deuxième, il se focalise sur les recherches techniques et le processus de construction… Elle y dévoile également les « secrets » de la partie mécanique, du moteur et des batteries. Si l’aventure de la construction ne vous tente pas, soyez patient: l’Electraply pourrait être commercialisé, ou du moins, sa fabrication financée par une future campagne sur Kickstarter. Pour ne pas manquer son éventuel lancement, vous pouvez suivre l’avancée du projet sur Evie Bee Design / mailchi.mp