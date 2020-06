Elwing : Yuvi, un vélo électrique français, biplace qui se transforme en utilitaire

On vous présente le YUVY ⚡🚲Après presque 2 ans de travail et 1365 contributions de notre communauté, nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance d'un véhicule d'un nouveau genre. Nous sommes complètement fans du résultat et espérons qu'il vous plaira aussi!Le Yuvy est un vélo électrique 2 places modulaire, ultra fun, accessible. Compatible avec d'innombrables accessoires fonctionnels et ergonomiques.Une quantité limitée est disponible dès maintenant en précommande, simplement avec un acompte de 299€. Livraison offerte. : DÉCOUVRIR LE YUVY :➡️ https://bit.ly/3aCynpY ⬅️

Publiée par Elwing Boards sur Vendredi 3 avril 2020