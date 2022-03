Foxbone, un magnifique concept de tandem électrique

Avez-vous déjà pratiqué le tandem ? Ce vélo à deux selles et deux pédaliers, mais avec un seul guidon, qui demande une certaine coordination entre les deux utilisateurs ! Et comme les vélos classiques, les tandems s’électrifient également… Logique ! Avec un concept ultra futuriste et électrique, Sinan Anayurt, un designer turc, réinvente le tandem… Baptisé Foxbone, il se présente comme un tandem électrique, mais plus fonctionnel et confortable qu’un tandem classique. Ce moyen de locomotion n’est d’ailleurs pas très populaire; on l’utilise surtout en vacances ou pour se balader en famille… Il faut bien avouer que c’est un sacré exercice que de piloter ce genre d’engin ! Trouver l’équilibre parfait n’est pas toujours chose aisée, mais ça pourrait changer avec le Foxbone. Présentation.

Un concept, seulement un concept !

Ne vous précipitez pas à essayer de savoir où vous pouvez l’acheter, ce tandem électrique est un concept design, et non un vrai tandem de carbone et d’acier ! En revanche, nous sommes persuadés que s’il venait à être commercialisé un jour, il redonnerait l’envie de faire du tandem à de nombreuses personnes… Partager l’effort sur cet engin doit être des plus agréables. Les tandems que l’on connaît ressemblent plus aux vélos de nos aïeux qu’aux designs modernes des vélos électriques par exemple. Pour le Foxbone, c’est tout le contraire: on le dirait tout droit sorti d’un film de science-fiction.

Comment se présente-t-il ?

Nous hésitons entre le tandem et le side-car, lorsque nous regardons le dessin du Foxbone. En effet, le guidage se fait par celui qui est assis à l’arrière… Celui qui pédale à l’avant semble avoir une sorte de fauteuil confortable qui lui permet de pédaler tout en étant quasiment allongé sur le tandem. Cet engin futuriste signe le premier modèle de ce type dans le panel du designer. Et ce Foxbone semble avoir séduit le jury du 20e concours international de conception de bicyclettes, puisqu’il y a décroché le prix d’argent ! L’inventeur explique que son design fait appel à différents types de bicyclettes, qu’il a mélangées pour obtenir un tandem à la fois confortable et agréable à regarder.

Et techniquement, cela donnerait quoi ?

S’il venait à être commercialisé, le Foxbone serait alimenté par une batterie qui se placerait derrière celui qui a le guidon; il serait ainsi facile de l’enlever pour la recharger. La batterie présentée devrait assurer une autonomie de 45 kilomètres. D’autre part, il semblerait que le designer ait inclus un système de suspension exclusif: sur la roue arrière, il a positionné un ressort qui devrait amortir les mouvements du cadre et qui maintiendrait en même temps la totalité du tandem. Ce système semble d’ailleurs s’inspirer des vélos de montagne… Enfin, à l’avant, on aperçoit deux amortisseurs horizontaux qui maintiennent les roues et amortissent les impacts.

Si vous aimez le travail du designer…

Ce n’est pas le premier objet design que conçoit Sinan Anayurt… Sur sa page Behance, vous pourrez découvrir certaines de ses œuvres: des jardinières aux faux-airs de purificateurs d’air Dyson, des porte-couteaux que l’on aimerait bien avoir dans sa cuisine… L’homme est inventif, on ne peut le nier !