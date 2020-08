Honda va sans doute commercialiser une version électrique de son mythique Super Cub

Honda vient de rendre public son brevet lui conférant un droit d’exploitation exclusif sur un nouveau concept d’alimentation électrique pour véhicules à deux roues. Le brevet en question contient plus les images d’un prototype de moto électrique et ainsi que plusieurs schémas sur le logement et le retrait de la batterie.

En dehors de cette innovation, la marque a attiré l’attention du public grâce au modèle représenté. Il s’agit en tout et pour tout de la légendaire Super Cub de Honda, même si le document n’en mentionne pas expressément le nom.

Spéculation sur un Super Cub avec une motorisation électrique

Il s’est passé quasiment 10 ans entre la présentation du prototype de moto électrique EV-Super Cub et le brevetage. Jusque-là, l’entreprise nipponne semblait avoir abandonné le projet. Celle-ci préparait en réalité une surprise pour les passionnés, en concoctant une petite révolution.

Le brevet publié par Honda, semble porter principalement sur la batterie, notamment son emplacement (au niveau du repose-pied) mais également la méthode pour la retirer. Pour la sortir du plancher, il suffit, d’après les plans, d’incliner le boitier. La praticité de cette invention est encore à démontrer. Toutefois, elle permet de conserver l’espace disponible du coffre.

Il faut rappeler que la plupart des modèles de scooter actuels ont leur bloc-alimentation sous la selle. Rien n’empêche donc la firme de suivre cette tendance avec ses propres modèles. On peut par conséquent en conclure qu’il s’agit à priori d’une technologie dessinée expressément pour une éventuelle « EV Super Cub », d’autant plus qu’elle sert ici de base dans les schémas.

Crédit photo : Brevet Honda

Une production en masse de motos électriques chez Honda

Le dépôt d’un brevet signifie en général une production à échelle industrielle. Honda travaille probablement sur la commercialisation de véhicules électriques de type scooter. On constate déjà les avancées impressionnantes du constructeur dans ce sens et l’entrée en scène de ce géant sur ce marché entraînera probablement un impact positif sur les prix.

Malgré cela, même si elle met en avant son Super Cub pour son brevet, l’entreprise Honda peut très bien opter pour une toute nouvelle mouture. En effet, à voir la structure de cette mythique moto et la taille de la batterie, il sera difficile d’y installer un moteur. On ne trouve d’ailleurs pas d’information à ce sujet dans le fameux document. On reste dans ce cas dans le domaine de la simple supposition. Néanmoins, les probabilités que la société nipponne récidive et se mette à produire des eSuper Cub sont assez grandes.