Husqvarna Devil S : un concept bike agressif dotée de portières papillon

Les motos sont souvent présentées comme très dangereuses; en effet, contrairement à l’occupant d’une voiture, le motard ne bénéficie pas d’une carrosserie pour assurer sa protection; son corps subit directement les impacts en cas de collision ou de chute.

Le risque et le frisson sont probablement ce qui suscite le plus l’engouement de la jeune génération en quête d’adrénaline pour les deux-roues. Celle-ci veut des engins toujours plus “stylés”, et toujours plus puissants. Cela a inspiré Haochen pour la conception de sa moto atypique.

Un siège au lieu d’une selle

Cet étudiant de la prestigieuse université Art Center College of Design de Pasadena (ACCD), en Californie, a imaginé un deux-roues avec une carrosserie de voiture de sport. Contrairement à une moto traditionnelle, la Husqvarna Devil S ne comporte pas une selle pour son pilote.

Ce dernier dispose d’un siège et s’assoit comme dans une voiture; il bénéficie de la sécurité et du confort d’un cockpit en roulant à grande vitesse. Haochen offre ainsi un engin avec un design avant-gardiste qui tapera certainement dans l’œil de la jeune génération.

Des portières papillon sur une moto

Le designer de l’ACCD s’est inspiré des voitures de sport pour son concept, comme en témoigne la présence des portières papillon. Avec ce système, les portières s’ouvrent à la verticale vers le haut. Il s’agit d’un mode d’ouverture qui est principalement proposé par les bolides surpuissants. Une fois déployées, celles-ci donnent l’impression d’être des ailes de papillon, d’où le nom de ce mécanisme d’ouverture.

L’intérieur du Devil S offre tout ce dont un pilote de moto a besoin: une console centrale affiche la vitesse, et les portières papillon intègrent également des écrans latéraux pour faire apparaître les informations télémétriques et vitales.

Haochen a conçu son deux-roues futuriste autant pour la conduite en ville que pour les routes désertées de la campagne. Peu importe l’endroit où les gens l’apercevront, la moto fera certainement tourner des têtes. Bien sûr, à condition qu’elle dépasse le stade du concept !

Une moto avec des airbags ?

En important le confort et la sécurité de la voiture sur un deux-roues, on peut se demander si Haochen a également pensé aux airbags. L’étudiant a publié son concept sur le site consacré aux artistes graphiques Behance, et rien dans les détails mentionnés n’indique la présence d’un tel dispositif de sécurité.

Aucune information sur la motorisation n’est non plus disponible. Néanmoins, la Husqvarna Devil S présente un design épuré qui lui donne un charme équilibré. La jeune génération adorerait un tel bijou de technologie, même si on ne peut pas en dire autant des puristes…