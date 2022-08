Il transforme un vieux bus en hôtel roulant et le départ est imminent !

Vous recherchez un hébergement plutôt insolite pour passer quelques nuits sympas cet été dans un environnement que vous n’avez encore jamais testé ? Pourquoi ne prendriez-vous pas place à bord de The Chill Bus Hôtel, qui comme son nom ne l’indique pas, se trouve en France ? Si vous croisez cet été, un immense bus bleu ciel à deux étages, il se peut que le conducteur soit un certain Pierre Lebat, qui est aussi le créateur de ce bus un peu particulier. Dès la fin de ce mois de juin, le bus-hôtel entièrement rénové parcourra certains coins de France et débutera enfin son périple à Lille, après 7 années de travail acharné pour Pierre. L’aboutissement d’un rêve pour celui qui a conçu de A à Z, son projet unique en France, voire au monde : transformer un vieux bus en hôtel roulant. Découverte !

La genèse du projet de Pierre Lebat

Il y a 7 ans, Pierre a un peu plus de 20 ans et travaille dans l’immobilier. Un métier plus alimentaire que passionnant ! Lui, ce qui le passionne ce sont les voyages. Mais ses voyages à lui sont un peu différents de ceux que l’on imagine. Pour lui, voyage rime avec partage et rencontres. Il aimerait partir avec son sac sur le dos pour découvrir de nouveaux paysages et faire de belles rencontres, mais se loger s’avère financièrement compliqué. Il envisage d’abord d’aménager un Van pour ses périples, mais l’idée d’un bus qu’il pourrait partager avec d’autres fait doucement son chemin… Le concept n’existe pas, il va donc devoir le créer de toutes pièces à partir d’un vieux bus anglais de 1985, qu’il va intégralement aménager et équiper. Après 7 ans de travail, il met un point final en obtenant son permis transports en commun en juillet 2021. Le départ est proche, et on vous explique ce qu’est le Chill Bus !

Visite guidée du Chill Bus !

Chiller est un anglicisme essentiellement utilisé par les jeunes et signifiant “prendre du bon temps, ne rien faire, se détendre ou se reposer”. Dans ce bus hôtel, chiller est donc le maître mot ! A l’intérieur, la déco est très stylée, avec des lattes de bambou posées au sol, et des plaques d’aluminium au plafond du rez-de-chaussée. De nombreux rangements sont prévus et le bus peut accueillir 8 personnes pour la nuit (6 chambres individuelles et une chambre double). Des placards sont disposés un peu partout dans le bus, et on y trouve également une salle de bains avec WC intégrés.

Pour la cuisine, il y a aussi tout ce qu’il faut, sauf un lave-vaisselle, mais Pierre explique que ce sera lui le préposé à la vaisselle, que ce n’était donc pas essentiel. A l’étage, le bus est réservé aux couchages, et dispose donc de huit cabines individuelles avec matelas confortables, lampes tactiles et prises USB. Pendant les voyages, Pierre sera conducteur, GO, cuisinier, homme de ménage, etc. Il propose de vrais séjours clés en main à ses futurs hôtes ! Enfin, il a installé la climatisation pour les chaudes nuits d’été, des panneaux solaires pour l’autonomie en électricité, et une superbe terrasse sur le toit pour quelques soirées qu’il espère mémorables ! Pour la douche, il a travaillé avec une entreprise américaine qui collabore avec la NASA, et utilise donc un système de douche avec de l’eau recyclée.

Comment réserver ce bus et combien ça coûte ?

Des départs sont prévus à date fixe entre les Hauts-de-France et la Bretagne, et cet hiver, il prévoir un road trip « Marchés de Noël en Alsace » puis bientôt, ce sera l’Europe. Pour réserver votre séjour insolite, c’est par ici: le tarif est de 250€ par personne pour deux jours et deux nuits avec repas, hébergement et activités compris. En voilà un super bon plan pour cet hiver non ?