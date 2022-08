Il est possible de louer un bunker de la seconde guerre mondiale, totalement réhabilité dans le Finistère…

Nous aimons parfois vous présenter des logements insolites pour passer une nuit dépaysante… C’est le cas par exemple de cet appartement de Dijon dédié à Harry Potter, ou même carrément la maison dans laquelle le film a été tourné en Angleterre, ou encore dans une maison champignon, une maison de hobbit, une bulle, etc. Les nuits insolites ne manquent pas sur la toile, mais celle que nous vous sproposons aujourd’hui risque d’être fraîche et très silencieuse… Découvrons le logement insolite ou plutôt le luxueux bunker de Serge et Virginie Coliou situé à Saint-Pabu dans le Finistère. Son nom : le bunker L479, où vous pourrez profiter d’un immense espace pour des fêtes endiablées qui ne gêneront pas les voisins ! Claustrophobes, s’abstenir ! Tout se passe à 12 mètres sous terre… Plongée au cœur de ce bunker joliment rénové !

Un bunker pour une nuit insolite

Depuis 2020, le bunker L479 est ouvert à la location et quand on y entre, la couleur est annoncée clairement avec un écriteau : Terrain militaire, défense d’entrer. C’est bien sûr un rappel qui précise que ce bunker construit par les nazis en 1943 a bien été utilisé pendant la seconde guerre mondiale. Ce n’est pas une reproduction, mais bien une réhabilitation un peu particulière. Si vous avez déjà visité un blockhaus, vous savez qu’ils sont très nombreux sur les plages de la côte ouest de la France, et qu’ils sont désormais tous ou presque en piteux état !

Un peu d’histoire…

Avouons que cet hébergement plutôt insolite nécessite un petit rappel historique pour se mettre « dans le bain ». Ce bunker a donc été construit en 1943 et abritait le poste du commandement de la chasse de l’armée du IIIème Reich. De ce bunker étaient prises toutes les décisions concernant le nord du Finistère. Ce bunker nazi a été oublié pendant 70 ans, jusqu’à ce que Virginie et Serge découvrent cet immense bâtiment composé de 24 pièces sur deux étages. 12 mètres de haut, 25 mètres de long sur 18 de large, cette forteresse souterraine est totalement camouflée depuis le sol. Un total de 400 m² à rénover, un travail de titan que le couple a décidé d’entreprendre ! En 2017, les Colliou découvre par hasard ce bunker et l’achètent pour 35 000€. Serge précise dans une interview accordée au journal l’Actu : « On n’achète pas un bunker, mais un terrain. La particularité de Saint-Pabu est que les bunkers sont situés sur des propriétés privées. »

Visite guidée du bunker

Le bunker compte toujours 24 pièces qui ont été transformées en hébergements atypiques comme des chambres individuelles, mais également un dortoir (pour les enfants) avec 8 couchages, une salle des hamacs, une salle de bains, deux salons, et une table immense qui peut accueillir 20 convives pour le repas. Il y a aussi une cuisine parfaitement aménagée, un bar, l’accès internet au premier étage et un espace fumoir… Rappelons qu’il faut grimper 12 mètres pour aller griller une cigarette ! La salle des cartes a été transformée en salle multifonction, qui peut servir de salle de réception, de salle de spectacle ou de salle de projection avec un rétroprojecteur à disposition. La salle des cartes vous apprendra également le passé de ce lieu unique et chargé d’histoire.

Comment et pour combien peut-on louer ce logement insolite ?

Le bunker se trouve donc à Saint Pabu à 27 kilomètres au nord-ouest de Brest et à 6 kilomètres au nord-est de Ploudalmézeau. Pour louer ce bunker qui peut accueillir jusqu’à 25 personnes pour dormir, rdv sur le site officiel : Bunker L479. Les tarifs de location varient en fonction du nombre de personnes :

4 à 6 personnes (1 er étage uniquement) : à partir de 320€ la nuit en semaine et de 460€ les nuits de vendredi et samedi.

étage uniquement) : à partir de 320€ la nuit en semaine et de 460€ les nuits de vendredi et samedi. 20 personnes (sur les deux étages) : à partir de 1100€ la nuitée.

Dans le bunker, vous pourrez également vous offrir les services d’un traiteur, Tradition Bretagne, qui vous fera aussi découvrir la gastronomie bretonne… Sympa ce bunker à louer non ? Et pour le coup, c’est vraiment très insolite !