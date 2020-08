Kandi K23 / K27 : deux modèles de voitures électriques à seulement 13 000$

Au début de l’année 2019, le constructeur automobile Kandi a préparé sa conquête du marché des Etats-Unis. Pour réussir ce défi, elle prévoit de commercialiser des voitures à moteur électrique à des prix abordables de 13 000 dollars l’unité. La guerre commerciale américano-chinoise ne semble pas impacter sur son projet. Déjà en 2018, la firme estimait sa K22 à 20 000 dollars.

Vers la fin de l’année 2020, les Américains retrouveront auprès des revendeurs deux modèles de véhicule Kandi, la K23 et la K27. Toutefois, seule la dernière ne dépasse pas les 12 999 dollars. Pour profiter de ce prix réduit, il faudra tout de même accepter quelques concessions.

Les voitures électriques les plus abordables dans leurs segments respectifs

À leur arrivée en outre Atlantique, la petite compacte K27 et la citadine K23 seront donc les voitures électriques les moins chères commercialisées aux États-Unis. Au niveau des prix, elles devancent par conséquent la Smart ForTwo, proposée à 24 000 dollars. Une autre comparaison, pour posséder la Tesla Model 3, on doit débourser dans les 35 000 dollars. On comprend mieux l’audace de la firme chinoise de continuer son projet malgré ces périodes de tensions. En tout cas, cela va certainement pousser les sociétés concurrentes à revoir leurs tarifs à la baisse.

La K27 neuve coute 20 499 $ si l’on décide de passer outre les crédits d’impôt fédéral. Dans le cas contraire, on peut en commander une pour 12 999 $. La K23, plus grande que sa sœur, affichera un prix de 29 999 $, sans bonus écologique. Avec le crédit, on bénéficie d’un rabais de 7500 $. Sauf changement de dernière minute, on retrouvera la K23 et la K27 dans les vitrines du concessionnaire Garland. En outre, au vu de la prudence de la marque, on estime que les stocks resteront limités. Enfin, il y a très peu de chance d’en trouver des modèles neufs en dehors du nord du Texas.

Crédit photo : Kandi America

Des voitures aux performances limitées

Si elles restent à la portée des petits budgets, les voitures de Kandi n’auront cependant pas la puissance de la Tesla d’Elon Musk. La K27, version compacte, est équipée d’une batterie modeste de 17,7 kW. Celle-ci arrive à la tracter jusqu’à environ 160 km avec une charge pleine. Sa vitesse de pointe avoisine approximativement les 100 km/h. Au vu de ces caractéristiques, elle se comportera mieux en milieu urbain.

Crédit photo : Kandi America

La grande K23, quant à elle, cache un accumulateur électrique de 44,1 kW. Il va sans dire que celui-ci permet une meilleure autonomie (300 km) et une vitesse maximale de 110 km/h. Question rapidité, on voit à peine donc la différence entre les deux prototypes. De manière évidente, la K23 convient plus aux longs trajets et aux autoroutes.