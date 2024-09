La grande histoire des voitures sportives Ford

Ford est l’une des marques les plus anciennes dans le secteur automobile. Connus pour leur qualité de fabrication et leur fiabilité, les véhicules Ford ont toujours été proposés à un prix relativement abordable, ce qui leur a permis de séduire un large public. Pour tous les propriétaires de voitures Ford, Ovoko, l’une des principales plateformes en ligne de pièces détachées d’occasion, propose une opportunité supplémentaire d’économiser. La plateforme propose des pièces essentielles pour tous les types de marques, des plus connues aux moins célèbres, comme: alternateurs voiture, freins, amortisseurs, etc. Cependant, le constructeur automobile est également renommé pour sa grande tradition sportive: cet article explore cette histoire à travers les principaux modèles sportifs de Ford.

La Ford Capri: une Mustang européenne

Nous commençons notre parcours par cette curieuse « parenté »: la Mustang est pour l’Amérique ce que la Capri est pour l’Europe, mais les deux voitures portent la marque Ford. La Capri, produite de 1968 à 1986, a été conçue comme une alternative à la Mustang pour l’Europe, un objectif largement atteint avec près de deux millions d’unités vendues. La Capri était destinée à un public jeune: sportive, amusante à conduire, mais à un coût réduit. Elle utilisait des composants d’Escort, Cortina et Corsair, tandis que son nom dérivait d’une autre Ford des années 1960, la Consul Capri. Disponible uniquement avec un moteur à quatre cylindres en ligne et un V6, la Capri a ensuite été proposée sur d’autres marchés. De plus, un modèle à traction intégrale a remporté un rallye dans le nord de l’Angleterre, une version RS a gagné le Championnat d’Europe des voitures de tourisme en 1972, et la version de course du Groupe 5 a remporté le Championnat allemand des courses. Bref, un modèle au succès retentissant.

Voitures de course, mais pour la route

L’une des voitures Ford les plus prisées des passionnés d’automobiles était la Ford RS 200: conçue pour le rallye, dans la catégorie Groupe B, elle a été homologuée également pour la route et possédait un moteur central avec traction intégrale. Elle est devenue une source d’inspiration pour de nombreuses voitures de route après l’interdiction du Groupe B: avec seulement 200 exemplaires produits, la Ford RS 200 est l’une des voitures sportives classiques les plus reconnaissables de Ford. La Focus RS, quant à elle, a été lancée à la fin des années 1990 pour remplacer la très populaire Ford Escort, mais l’enthousiasme pour ce modèle a augmenté après les nombreuses victoires du pilote de rallye Colin McRae. La RS est arrivée sur la route en 2009: c’était un véhicule pratique, avec une traction intégrale et une bonne performance sur toutes les surfaces, ainsi que plusieurs modes de conduite, dont un mode drift, pour des caractéristiques similaires à celles du rallye. La production de la Focus se terminera en 2025, mais ce modèle restera dans l’histoire du marché automobile.

Ford GT: de Le Mans à l’histoire

La Ford GT est devenue un autre modèle culte de la marque américaine. Du GT 40 qui a triomphé au Mans à la réinterprétation de 2016, jusqu’à la nouvelle génération de 2016, cette voiture a toujours conservé les caractéristiques d’une supercar. Conçue avec quatre places et un coffre assez spacieux, un moteur central avec un V8 suralimenté et une boîte de vitesses manuelle, aujourd’hui une rareté dans le monde automobile, la nouvelle version propose un V6 biturbo accompagné de toutes les technologies modernes de course et plus encore, ainsi qu’un design qui parvient à reprendre l’original tout en trouvant un compromis avec des solutions plus contemporaines. La GT a été la première supercar de série produite aux États-Unis, grâce à son succès commercial extraordinaire dû à la qualité de sa production. On peut affirmer sans crainte que la Ford GT est l’une des principales raisons pour lesquelles la marque Ford est considérée (également) comme l’un des meilleurs producteurs de voitures sportives au niveau mondial. Au Royaume-Uni, le constructeur automobile a choisi des couleurs qui ont contribué à la rendre encore plus emblématique: Race Red, Nitrous Blue, Heritage Orange, et bien d’autres.

Ford et les voitures de course: une histoire sans fin

Du rallye à la Formule 1, Ford fait partie de l’histoire de presque tous les sports mécaniques, et de nombreuses voitures de route descendent directement de modèles initialement conçus pour la course. Ford, par exemple, a dominé le championnat de tourisme avec la Sierra RS 500, une berline de taille moyenne qui s’est imposée dans plusieurs championnats. L’héritage a été repris par la Mondeo, super tourer qui a triomphé en 1993 et 1994, tandis qu’en Australie, la Falcon V8 a réussi à tenir tête à la puissante Holden Commodore, remportant tout de même huit des 21 championnats. En rallye, Ford a débuté avec l’Escort RS 1800 et a également marqué l’histoire avec la Focus et la Puma WRC, sans oublier la grande tradition de la GT 40 au Mans. La plupart des voitures de collection de marque Ford sont aujourd’hui des classiques prisés par tous les passionnés de voitures et les collectionneurs, mais l’évolution se poursuit à un rythme soutenu grâce à l’utilisation des technologies les plus modernes, qui révolutionnent à la fois le secteur des voitures de course et celui des voitures de route classiques.