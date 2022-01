La Hyundai Ioniq 5 remporte le prix de voiture familiale de l’année, découvrez le classement complet !

Chaque année, a lieu en décembre, en Belgique l’élection de la Voiture Familiale VAB de l’année. VAB étant un magazine automobile belge. Cette année 38 voitures concourraient pour tenter d’être parmi les trois lauréates dans trois catégories différentes.

Le concours n’ayant pas eu lieu l’an dernier pour cause de pandémie, le nombre de voitures participantes était un record. Dans ce concours se trouvaient des marques connues comme Dacia, Hyndai ou Toyota. Mais également des marques un peu moins connues comme Aiways, Seres ou BAIC. Les vainqueurs sont les modèles Toyota Corolla Touring Sports, Dacia Sandero Stepway et Hyundai Ioniq 5. Alors quelle voiture parmi les gagnantes pourriez-vous acheter en 2022 ?

La catégorie 1 (jusqu’à 22 000€)

Neuf véhicules se sont alignés sur la ligne de départ de cette catégorie, avec pour consigne de ne pas dépasser un prix de vente de 22 000€. Pour prouver peut-être qu’il est possible de trouver une voiture familiale à ce prix.

1 ère place : Dacia Sandero Stepway avec 74 points et une mention spéciale pour la seconde année consécutive. L’an passé, Dacia occupait la même place mais avec le Duster. Elle est appréciée pour son prix évidemment, mais les utilisateurs saluent aussi son confort et l’excellence de son moteur. Avec un moteur fonctionnant au LPG, elle est la moins coûteuse au kilomètre (0.21€)

2e place : Toyota Yaris avec 62 points, classée pour sa conduite dynamique et la vivacité de son moteur. Ajoutez une consommation très faible et une « garantie constructeur » de 5 ans… Et vous avez la seconde du classement qui affiche un petit 0.26€ du kilomètre

La catégorie 2 (jusqu’à 34.000 €)

14 voitures en lice dans cette catégorie avec de nombreux SUV ou Crossover… Mais ce style de véhicule n’a pas été plébiscité par nos amis belges… Trois des cinq en tête du classement sont des breaks et c’est d’ailleurs un break qui remporte l’or !

1ère place : Toyota Corolla Touring Sports avec 53 points ! Donnée gagnante par le jury professionnel et par le jury des particuliers. Les deux parties ont classé cette voiture en tête pour son grand espace et son design épuré, mais aussi, pour son excellente tenue de route ! Ce Corolla est un moteur hybride abordable et garantie 5 ans (0.34 € du kilomètre)

2e place : Renault Arkana avec 52 points soit au coude à coude avec la Toyota… Une conduite souple et un intérieur confortable ont séduit les jurys, qui plus est, elle affiche une faible consommation avec 0.32 € du kilomètre.

La Catégorie Electrique

Dans cette catégorie, quinze voitures se sont affrontées, mais elle regroupe toutes les voitures électriques et ne les classent donc pas par prix comme pour les catégories précédentes !

1ère place : Hyundai Ioniq 5 avec 56 points ! C’est la voiture électrique préférée des Belges ! Et elle n’a reçu que des éloges, que ce soit sur son espace, son design ou sa puissance. Avec un coût de revient au kilomètre de 0.39€, elle est cependant un peu plus cher que les petites citadines non électriques.

2e place : Dacia Spring avec 47 points mais elle a surtout été plébiscité par le jury des professionnels. Avec un coût de revient de 0.20€ au kilomètre, elle serait l’un des modèles présentant le meilleur rapport qualité prix !

Et la voiture familiale de l’année est…

Le constructeur coréen Hyundai grimpe de plus en plus dans le cœur des européens. La Hyundai IONIQ 5 collectionne les trophées depuis le début de l’année. Et c’est finalement cette voiture qui remporte le titre très convoité de « Voiture Familiale de l’Année de VAB » …. Nous saurons bientôt si cette voiture occupe aussi le haut du classement puisqu’elle se trouve parmi les 7 finalistes de la voiture de l’année 2022…