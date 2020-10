Moto électrique : customisée à partir d’une Zero DS, la E-Fighter est totalement méconnaissable (en bien) !

Sur le marché, il existe actuellement un large éventail de choix en termes de voitures électriques. Des constructeurs comme Tesla ou encore Lucid Motors proposent des véhicules innovants avec un bon rapport qualité-prix pour répondre à la demande des consommateurs.

Néanmoins, l’électrique ne se cantonne plus aux véhicules à quatre roues. En effet, les amateurs de deux roues ont également droit à des motos électriques. Grâce à des constructeurs comme Droog Moto, le choix qui s’offre à eux est de plus en plus large. Récemment, ce constructeur américain a levé le voile sur une nouvelle moto électrique baptisée DM-017 V2 E-Fighter.

Une moto basée sur la Zero DS

Basé dans l’Etat de Washington, aux Etats-Unis, le constructeur américain Droog Moto se spécialise dans la transformation et la personnalisation de motos déjà existantes. À l’heure actuelle, cette start-up propose quatre modèles de motos, dont deux sont électriques.

La première d’entre elles est basée sur la Zero FX. La deuxième, à savoir la DM-017 V2 E-Fighter, s’inspire de la Zero DS, du constructeur californien Zero Motorcycles. Droog Moto a tenu à préciser qu’aucune moto ne sera identique, car les personnalisations se font en fonction de la demande des acheteurs. Après la personnalisation de Droog Moto, la DM-017 V2 E-Fighter est devenue méconnaissable. Droog Moto lui a donné des airs de cafe racer, avec une touche d’inspiration digne des films de science-fiction.

Crédit photo : Droog Moto

Une transformation réalisée d’une main de maître

Droog Moto se positionne comme une référence dans l’univers de la customisation de motos. Il suffit de voir le travail qu’il a fourni sur la DM-017 V2 E-Fighter. Cette moto a hérité de pneus tout-terrains à l’allure imposante. Sa sellerie a été entièrement personnalisée. Pour donner un style plus totalement différent à la Zero DS, le constructeur américain a revisité son carénage et sa suspension. Des améliorations ont été apportées aux suspensions avant et arrière. La carrosserie, quant à elle, a hérité de nouveaux panneaux. Pour ce qui est des éclairages, des bandeaux LED ont été intégrés dans les panneaux de carrosserie.

Crédit photo : Droog Moto

Qu’en est-il de l’autonomie ?

La Zero DS est un modèle qui se démarque grâce à une vitesse maximale de 139 km/ et une autonomie de 262 km en ville. Elle s’équipe d’un groupe motopropulseur 100% électrique ainsi qu’un couple net de 109 Nm. Droog Moto a modifié certaines de ces caractéristiques sur la DM-017 V2 E-Fighter. Ce modèle revisité héritera d’un moteur électrique de 46 ch, qui lui garantira une puissance de 34 kW, et d’un couple de 106 Nm. Sa vitesse avoisinera les 158 km/h et elle devrait jouir d’une autonomie de 97 km. Pour acquérir ce petit bijou, il faudra compter 40 000 dollars.