Motos électriques : Zero Motorcycles dévoile ses nouveautés pour l’année 2021

Zero Motorcycles dévoile les mises à jour de sa nouvelle gamme 2021. Basée à Scott Valley, en Californie, aux États-Unis, la firme est connue pour ses motos électriques haut de gamme. Les série Zero S, SR, Zero DS et FX, pour ne citer que ces quelques lignes de produits, sont des motos 100% électriques qui s’adressent aux acheteurs les plus exigeants que ce soit en matière de design ou bien en termes de performances.

Comme la plupart des entreprises, Zero Motorcycles subit de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire actuelle. Mais au lieu de se plaindre, la firme en a profité pour améliorer les lignes existantes. Preuve en est, la nouvelle gamme 2021 vient d’être officialisée.

« Un élan formidable »

« Les défis auxquels nous avons fait face en 2020 nous ont offert de nouvelles perspectives et de belles opportunités, notamment un élan formidable pour nos modèles trail déjà plébiscités », a déclaré Sam Paschel, PDG de Zero Motorcycles, cité par E-Bike Generation. Le haut responsable a également expliqué que les fermetures successives de leur usine californienne leur ont permis de « reconsidérer l’empreinte de la fabrication » de leurs produits. Le constructeur s’attend notamment à ce que ces retouches soient « bénéfiques pour les années à venir ».

En ce qui concerne la gamme de 2021, force est de reconnaître que les mises à jour risquent de décevoir ceux qui s’attendaient à des refontes plus importantes. En tout cas, avec le contexte actuel, cela est tout à fait compréhensible. Pour la série Zero, la principale amélioration concerne le volet logiciel, c’est-à-dire la plateforme Cypher qui contrôle les différents composants et les fonctionnalités de la moto.

De nouveaux coloris

La Zero SR/F est le modèle qui a le plus évolué. Désormais disponibles en deux coloris, elle profite de quelques améliorations, lesquelles bénéficient également à ses différentes versions. Zero Motorcycles n’a pas non plus oublié de faire figurer la Zero SR/S dans son nouveau catalogue. Pour ce qui est de la Zero SR, la moto électrique urbaine du constructeur, elle se décline désormais dans une nouvelle teinte baptisée red/black. De leur côté, la Zero S ZF14.4 et la Zero FXS accueillent un nouveau coloris nommé respectivement Grey/blue et Grey/Gold.

Tarifs 2021 (hors bonus)

Zero SR/S 2021 : 21.770€ – 23.940€

Zero SR/F 2021 : 20.970 – 32.190€

Zero SR 2021 : 17.840€

Zero S ZF14.4 11 kW : 16.340€

Zero FXS 2021 : 13.260€

Les Zero FX, DS, DSR et DSR Black Forest, tout comme la DS ZF14.4 11 kW, ont elles aussi fait l’objet d’un embellissement de leur look. Côté prix, comptez entre 21.770 et 23.940 € pour la Zero SR/S 2021, contre 20.970 à 32.190 € pour la Zero SR/F 2021 et 17.840 € pour la Zero SR 2021. La Zero S ZF14.4 11 kW coutera quant à elle 16.340 €. La Zero FXS 2021 est le modèle le plus accessible avec un prix de 13.260 €. À noter que ces tarifs ne tiennent pas encore compte des bonus.