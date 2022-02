Northern Light 428, un étonnant vélomobile électrique pouvant atteindre la vitesse de 56km/h

Le Northern Light 428 est une création de Northern Light Motors. Avant de se lancer dans la conception de vélomobiles, le designer Graham Browne qui dirige la startup britannique concevait des voitures de sport au sein de l’entreprise TVR. Parmi ses créations, on compte le fameux véhicule amphibie Scamander. Nommé d’après les aurores boréales, le Northern Light 428 adopte l’apparence d’un tricycle couché. Le siège du conducteur est logé dans un corps aérodynamique. Au lieu d’utiliser une transmission par chaîne classique, ce vélomobile met en œuvre un autre système pour se déplacer.

Avancer vite sans se fatiguer avec le Northern Light 428

Le Northern Light 428 dispose d’un moteur à l’arrière qui fonctionne avec une batterie de 48V/10-Ah. Cette dernière est alimentée par un générateur actionné par les pédales. Ainsi, en roulant, les vélomobilistes peuvent à la fois produire de l’énergie et stocker le surplus pour une utilisation future. Le moteur a une puissance nominale de 1 000 watts, mais ce niveau peut être ajusté en fonction des réglementations en vigueur dans les différents pays. Les cyclistes en moyenne ou bonne condition physique pourraient atteindre une vitesse de croisière de 56 km/h (assistance électrique activée). Avec un effort de pédalage modéré, l’accumulateur offrirait une autonomie d’environ 80 km.

Autres caractéristiques du Northern Light 428

Pour protéger le cycliste, le Northern Light 428 dispose d’un arceau et d’une cellule de sécurité. La carrosserie de base est fabriquée en mousse de polystyrène renforcée par de la fibre de verre. Néanmoins, il y a une possibilité que le modèle de production obtienne une peau en résine de polyester. L’engin est aussi équipé d’un pare-pluie amovible.

Concernant les suspensions, on a des systèmes de ressorts à lames composites à l’avant et à l’arrière. Le 428 est doté de freins à disque hydrauliques et de phares avant et arrière à LED. Il y a un espace de rangement pouvant contenir plusieurs sacs d’épicerie. Technologie oblige, le vélomobile embarque une interface à écran tactile pour les différentes commandes : GPS, caméra de recul, etc. Dans l’ensemble, le véhicule pèse un peu plus de 50 kg.

Disponible en précommande

Au sujet du prix, le 428 coûtera à partir de 2 499 £ (environ 2950 €). Les cyclistes peuvent déjà précommander leur véhicule en ligne en effectuant un premier dépôt de 250 £ (à peu près 295 €) sur le site web de l’entreprise. Outre le 428, la startup Northern Light Motors propose deux autres vélomobiles, à savoir le 557 et le 630.