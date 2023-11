Pot catalytique : une plaque antivol (bouclier) peut-elle faire la différence ?

Vous faites peut-être partie des milliers de victimes qui ont dû faire face, cette année, au vol de pot catalytique ! Un larcin très en vogue, qui devient malheureusement un sport presque national, voire international. Aux États-Unis, en 2022, 153 000 personnes se sont vues délestées de cet organe indispensable à la bonne marche de leur voiture. Les dispositifs pour lutter contre le vol de pot catalytique sont encore peu disponibles, et les voleurs le savent parfaitement. Toyota, qui peut se targuer, malheureusement, de la première place sur le podium des pots catalytiques volés, propose des plaques antivol à visser sous la voiture. Certes, elles n’empêcheront pas un voleur déterminé de partir avec le pot, mais elles peuvent dissuader et c’est déjà une bonne chose. Découverte.

Pourquoi les pots catalytiques sont-ils dans le viseur des voleurs ?

Le catalyseur, présent sur les voitures essence et diesel depuis 1993, vise à réduire les émissions polluantes. Ce dispositif, souvent composé de matériaux précieux tels que le platine, le palladium et le rhodium, est régulièrement la cible de voleurs. Ces métaux précieux ont une valeur élevée sur le marché, incitant les malfaiteurs à s’attaquer aux catalyseurs pour les revendre. Ces métaux se revendent, pour certains, plus chers que l’or sur le marché des métaux précieux. Un pot catalytique peut se revendre jusqu’à 1 000 € sur un marché parallèle. On comprend mieux l’intérêt soudain des voleurs pour cette pièce automobile !

La plaque de protection antivol, qu’est-ce que c’est ?

Face à cette menace croissante, de nombreux conducteurs optent pour une solution de prévention : la plaque de protection antivol. Cette plaque, adaptée à chaque modèle de voiture, s’installe sur des fixations existantes et rend le catalyseur pratiquement invisible. L’objectif de cette plaque, comme nous vous l’avons dit, est d’ajouter des barrières et des obstacles pour décourager les voleurs potentiels. En ralentissant leur progression, ils peuvent déguerpir ou être plus facilement surpris par le propriétaire ou par un passant. Ces plaques se destinent particulièrement aux véhicules de marque Toyota, qui les fabriquent en série et elles sont disponibles chez les concessionnaires, mais également sur certains sites d’e-commerce.

Comment choisir la bonne plaque et combien cela coûte-t-il ?

Les plaques de protection antivol existent dans une variété de matériaux tels que l’acier, la fibre de verre ou le plastique. Il est essentiel d’éviter les modèles en plastique, aisément destructibles par des personnes expérimentées. Les plaques en acier sont généralement considérées comme les plus efficaces, offrant une résistance accrue et protégeant le catalyseur des projections. Leur coût moyen est d’environ 150 €, bien que des modèles plus élaborés puissent atteindre jusqu’à 500 €. Pour certains modèles de voitures, notamment les hybrides Toyota, l’installation d’une plaque de protection antivol est fortement recommandée en raison de la quantité accrue de matériaux précieux dans leurs catalyseurs.

Enfin, pour éviter les vols, les constructeurs et assureurs recommandent de garer son véhicule dans un espace protégé : parking sécurisé, garage, etc. Lorsque c’est impossible et si la voiture « dort » dans la rue, il est conseillé d’éviter le stationnement à cheval sur le trottoir, laissant de la place aux voleurs. De plus, il vaut mieux choisir une zone passante ou le stationnement sous un lampadaire éclairé que celui en rase campagne. Quant à l’assurance, pensez à ajouter une option concernant le vol, si vous n’êtes pas assuré tous risques. Le changement d’un pot catalytique coûtant en moyenne 1 500 €, il vaut mieux prévenir que guérir. Avez-vous été victime d’un vol de pot catalytique ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

