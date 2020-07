RadMission : le vélo électrique abordable made in USA débarque en Europe

Si les vélos électriques européens n’ont rien à envier aux modèles fabriqués outre-mer, un petit nouveau made in USA risque bien de tout chambouler.

Il s’agit du « RadMission », un vélo électrique signé Rad Power Bikes, constructeur américain de vélos à assistance électrique (VAE). Ce dernier a annoncé le lancement prochain du RadMission en Europe en promettant un rapport qualité/prix qui devrait en intéresser plus d’un !

Spécialement pensé pour la ville

Le RadMission est un vélo électrique 100 % urbain : il s’agit en effet d’un modèle pliable, dont les pneus ont été spécialement pensés pour les pistes et chemins pas trop accidentés. Le vélo électrique embarque un moteur de 250W qui est boosté par une batterie électrique de 504 Wh. L’engin offre une autonomie de 45 à 72 km en fonction du mode de conduite utilisé.

À cela s’ajoutent tous les équipements indispensables pour un VAE à la fois pratique et sécuritaire : des freins à disque mécanique, un système d’éclairage avant et arrière, un panneau de contrôle LED (mais sans écran malheureusement) et une seule et unique vitesse. Le RadMission propose également une fonction d’assistance à la marche, le « Twist Power Assist » qui permet de propulser le vélo à 6 km/h lorsqu’il faut le pousser.

Un VAE qui ne coûte pas cher !

Fondée en 2007 par Mike Radenbaugh, Rad Power Bikes fait partie des marques pionnières de vélos électriques aux États-Unis, et compte actuellement six modèles à son actif. Mais avec le RadMission, la marque a décidé d’ajouter une corde à son arc et se tourner vers les petits budgets. Cela en proposant le tarif le moins onéreux de sa gamme de VAE : le tout nouveau modèle est en effet proposé au prix très compétitif de 1 099 euros, contre un tarif de 1 199 à 1 599 euros pour ses « grands frères ».

Pour ce prix, la marque promet un excellent rapport qualité-prix, que ce soit au niveau des performances, de la robustesse, mais également en ce qui concerne la qualité des composants du vélo. De plus, ces derniers sont parfaitement respectueux des normes européennes.

Les précommandes sont ouvertes

En Europe, le RadMission est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site officiel de Rad Power Bikes. La marque a également annoncé que les premières livraisons sont prévues pour le mois d’octobre. Les utilisateurs pourront choisir entre deux versions du vélo (à cadre haut ou bien à cadre bas), mais aussi entre trois coloris (noir, gris ou blanc).

Crédit photo : RadMission / Rad Power Bikes

Les cyclistes pourront également profiter de nombreuses options de personnalisation, comme des lumières, des rétroviseurs, un porte-bagage, des sacoches, des pédales ou encore des poignées de couleur… Tout ça pour casser un peu le look un peu trop classique du vélo.