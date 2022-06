Skarper : un kit de conversion (à rotor) pour transformer n’importe quel vélo classique en vélo électrique

Tous les pays du monde encouragent de plus en plus la pratique du vélo électrique… Une nouvelle forme de mobilité douce et propre qui n’en finit plus de faire des émules… Et dans ce domaine, il existe un autre marché en forte expansion, celui des kits de conversion… La start-up britannique Skarper vient dévoiler un nouveau kit de conversion électrique qui utilise un rotor de frein à disque pour conduire votre vélo… Ce kit de conversion se veut révolutionnaire et peut transformer n’importe quel vélo classique en un vélo électrique. Parfaitement amovible, il va peut-être faciliter l’installation et changer le monde de la conversion. Découverte.

Le kit de conversion Skarper

Le nouveau système britannique va d’abord éliminer les problèmes de remplacement de roues, câbles, batteries et raccords qui sont habituellement nécessaires. Il se présente comme une seule unité compacte, unique et brevetée qui entraîne la roue arrière du vélo. Pour l’installer vous devrez simplement remplacer votre rotor de disque arrière par le rotor et entraînement Skarper. Il ne pèse que 3 kilos et fonctionne à la fois en tant que frein et comme entraînement. Une fois installé, il ne faudra que quelques secondes pour l’enlever, et il promet une autonomie de 60 kilomètres avec batterie rechargée en 2h30 environ.

Quelques détails…

Ce rotor breveté s’appelle DiskDrive et va remplacer le rotor d’origine de votre vélo. Il se loge dans une unité d’entraînement et de batterie monobloc qui se clipse sur des languettes conçues spécialement pour qu’il s’adapte à votre vélo. Le moteur va ensuite entraîner le DiskDrive, un rotor spécialement conçu pour ce système. A l’inverse des autres kits de conversion qui utilisent un moteur de moyeu, une unité centrale boulonnée ou un moteur de roue arrière, lui n’a pas besoin de tout cela pour fonctionner.

Skarper c’est qui ?

L’équipe de la start-up se compose d’une douzaine d’ingénieurs et de désigner, avec pour chef de file, l’inventeur le docteur Alastair Darwood qui a déjà conçu de nombreuses innovations dans le domaine médical. Et le système de conversion Skarper semble convaincre de grand nom du cyclisme comme Sir Chris Hoy, six fois champion olympique cyclisme sur piste écossais et 11 fois champion du monde, qui a participé financièrement au lancement du produit et réalisé de nombreux tests. Il explique : « J’ai toujours défendu l’idée d’amener plus de gens à faire du vélo, indépendamment de leur condition physique, de leurs capacités ou de leur âge, et j’ai découvert que les vélos électriques peuvent jouer un rôle énorme pour rendre le cyclisme plus accessible à tous. Skarper affirme que l’unité qu’ils ont développée peut-être clipser sur n’importe quel vélo classique sans pour autant lui enlever son fonctionnement d’origine…

Si vous souhaitez que votre vélo redevienne normal, il suffit de déclipser le système et de le ranger dans votre sac à dos. Les livraisons de ce produit devraient commencer en 2023 et le DiskDrive de Skarper devrait avoisiner les 1000 £ (1165€). La start-up britannique serait également en pourparlers avec de grands fabricants de vélo, afin de le proposer en série sur leurs modèles… A suivre donc !