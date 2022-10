Tromox dévoile sa nouvelle moto électrique, l’Ukko S

Depuis sa création en 2016, le constructeur chinois Tromox spécialisé dans les deux-roues électriques a développé trois produits: deux modèles équivalents 50 cm³, la Mino et la Mino B, et un modèle comparable à une 125 cm³, l’Ukko S. Cette dernière a d’ailleurs remporté le prix iF DESIGN AWARD 2022. Elle est déjà disponible en France, en version milieu de gamme, pour le prix de 6 490 euros. « Nous sommes honorés que notre design ait été reconnu par le jury iF, Tromox se concentrera sur la création de produits liés à la mobilité électrique qui peuvent apporter une contribution positive aux causes mondiales de protection de l’environnement » commente Porter Chen fondateur de Tromox.

Un cadre en aluminium

Maniable et puissante, l’Ukko S est accessible avec un permis B complété d’une formation d’environ sept heures, ou tout simplement avec un permis moto. Fabriquée à partir de composants haut de gamme, la Tromox Ukko S arbore un cadre et un blindage de bouclier en aluminium. Elle est principalement conçue pour les trajets urbains. Malgré sa petite taille, se rapprochant de celui de l’Honda MSX 125, elle est homologuée biplace.

Des équipements numériques

Pour ce qui est de l’équipement disponible, la minimoto est équipée d’un tableau numérique à affichage LCD de 5,5 pouces avec connectivité NFC, RFID, LTE, Bluetooth et GPS + Beidou. Grâce à l’application Tromox, il est possible de géolocaliser la moto électrique en temps réel et de vérifier l’état des différents composants intégrés tels que la batterie ou le système d’alarme. Quant à l’éclairage, il est entièrement assuré par des ampoules LED. En revanche, même s’il n’y a pas d’ABS pour la version importée, le freinage couplé électrique (EBS) assure parfaitement les arrêts. Trois modes de conduite sont proposés pour s’adapter aux besoins du pilote : Économique, Dynamique et Sportif.

Un puissant moteur

À travers l’Ukko S, le constructeur a pour ambition de répondre aux attentes des amateurs de sensations fortes qui sont simultanément soucieux du respect de l’environnement. C’est d’ailleurs pour cela que la moto intègre un moteur affichant une puissance nominale de 4 000 watts, et jusqu’à 8 000 watts en crête. Avec un couple de 203 Nm, elle arrive à passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,2 secondes. Sa puissance lui permet également de dévaler des pentes allant jusqu’à 22 %.

Quid de la batterie ?

Concernant l’autonomie, elle est assurée par une batterie au lithium de 3,96 kW·h (72 V / 55 Ah). Ce composant est amovible et se charge de 0 à 100 % en 5 h 30 sur une prise domestique classique. Avec une charge pleine, l’Ukko S peut parcourir une distance de 160 km en mode Eco (avec 30 km/h de vitesse de pointe), soit environ 100 km lorsque le pilote alterne entre les différents modes et 50 km en mode Sport (avec 93 km/h de vitesse de pointe).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES