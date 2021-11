Voiture volante : le Japon délivre son premier certificat de sécurité pour le taxi volant Skydrive

C’est officiel ! Au Japon, les autorités viennent de délivrer le premier certificat de sécurité à un taxi volant ! Selon l’EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne) les premiers taxis volants, sont attendus chez nous pour 2024 ou 2025 … En France, les premières flottes de taxis volants sont prévus pour 2024, année olympique. En Angleterre, ce sera ce mois-ci que le premier aéroport pour eVTOL sera opérationnel !

Au Japon donc, c’est désormais acté par les pouvoirs publics, SkyDrive obtient pour la première fois au Japon, un certificat de sécurité ! Une petite révolution dans le monde, qui devrait faire accélérer les recherches et les délivrances d’autorisation des voitures volantes ! La course dans les airs commence donc avec l’autorisation japonaise !

Certificat de sécurité validé !

En août 2021, Skydrive, fabricant de voiture volante soutenue par Toyota annonçait la réussite du premier vol test de son SD-03. Deux ans après les Etats-Unis, le Japon délivre donc son premier certificat de sécurité. Dans un communiqué de l’entreprise, le certificat atteste que la conception, la structure, la résistance et les performances remplissent les critères de sécurité et de respect de l’environnement.

Ces précieux sésames ne sont donnés qu’aux engins remplissant toutes les conditions techniques et environnementales. Attention, cela ne veut pas dire que le SD-03 pourra décoller dans la minute ! Mais cela lui donne la légitimité nécessaire à une future commercialisation. En obtenant ce certificat, le SD-03 sera donc probablement le premier taxi volant à fendre le ciel japonais.

Le SD-03 c’est quoi exactement ?

Le taxi volant de SkyDrive va devoir subir de nombreuses améliorations pour pouvoir être opérationnel. Aujourd’hui, il n’affiche que 10 minutes d’autonomie pour une vitesse de 48 km/h… Sur le plan technique, d’autres voitures volantes semblent plus performantes, sur le papier ! Toyota souhaiterait commercialiser son engin en 2023 mais nous sommes loin de la voiture volante telle qu’on pouvait l’imaginer ! Le SD-03 ressemble plutôt à un engin à mi-chemin entre un avion et un hélicoptère équipé de quatre bras et huit pâles. Il mesure 4 mètres de long et chaque bras possède un rotor inversé pour assurer sa stabilité.

Alors qu’il affiche une autonomie de 10 minutes maximum, l’enjeu pour le constructeur sera de pousser cette limite à 30 minutes en vol. Côté kilométrage, SkyDrive espère pouvoir assurer une soixantaine de kilomètres au lieu des 48 km déjà effectifs.

Le certificat de sécurité va accélérer les choses…

En effet, si le côté technique du SD-03 doit encore évoluer tant en matière de performances que de sécurité, en signant ce certificat, le Japon se place dans le haut des classements internationaux. Le Japon rêve de ses technologues depuis quelques années déjà. En 2018, le gouvernement lançait un programme pour promouvoir ces nouveaux engins volants.

Ce certificat de sécurité va donc permettre à SkyDrive de continuer à améliorer le projet. Mais cela ouvre également le marché à d’autres sociétés qui fabriquent de eVTOL, qui peuvent désormais espérer obtenir eux-aussi, leur certificat de sécurité. SkyDrive sera probablement la première entreprise à faire voler son SD-03 dans le ciel japonais, mais d’autres pourraient suivre… Le marché des taxis volants démarre maintenant au Japon, et la concurrence risque d’être démentielle !