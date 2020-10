Volcon Grunt, une moto électrique « fat-tire » dotée d’une autonomie impressionnante

Volcon est l’une de ces jeunes pépites dont la mission consiste à nous proposer des solutions de transport écologiques. Implantée aux États-Unis, dans l’État du Texas, elle a récemment levé le voile sur une moto électrique qui n’a rien à envier aux modèles tout-terrain du moment. Conçue pour durer et résister aux épreuves les plus coriaces, la Grunt saura séduire les adeptes de deux-roues par son design attrayant caractérisé par la présence de roues très agressives…

Une moto électrique idéale pour se déplacer en milieu hostile

La Volcon Grunt est conçue avant tout pour les motards possédant un esprit d’aventurier. Tous ses aspects ont été pensés pour répondre aux exigences de cette catégorie d’utilisateurs. La garde au sol de 31 cm conviendra sans nul doute aux amateurs de courses sur des terrains accidentés, alors que l’indice de certification IP67 du groupe motopropulseur assure un déplacement serein dans un milieu inondé ou poussiéreux. En fait, il s’agit d’une norme qui garantit l’étanchéité d’un produit.

Associées à un couple impressionnant de 102 Nm, à la faible hauteur du siège et à une maniabilité agile, ces caractéristiques de la Grunt vous permettront de grimper une colline, traverser un ravin ou encore parcourir un terrain sablonneux sans le moindre souci. On comprend vite également pourquoi Volcon a opté pour des roues massives et cramponnées.

Une autonomie maximale de 160 km

Côté motorisation, la première moto électrique de Volcon parie sur un bloc de 50 chevaux installé sur la partie centrale du cadre. La transmission vers la roue arrière se fait au travers d’une chaîne. Comme le notent nos confrères d’Inceptive Mind, les performances sont remarquables.

Crédit photo : Volcon Grunt

La Volcon Grunt est capable de franchir une distance maximale de 160 km avec une charge complète. Le fait que sa batterie est interchangeable permet de gagner du temps. En fait, il faut environ 2 heures de charge pour que celle-ci retrouve sa capacité complète. En termes d’accélération, l’engin promet un 0 à 100 en seulement 6 secondes. La vitesse de pointe, elle, est de 96 km/h.

La Volcon Grunt devrait entrer en production l’année prochaine. Une fois arrivée sur le marché, elle coutera 5995 dollars dans sa version de base. À noter que l’entreprise prévoit également de lancer dans la foulée deux véhicules utilitaires à propulsion électrique.