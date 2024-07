Beem Energy vous offre 500 € sur l’installation combinée Beem Roof et Beem Battery

Vous en avez assez de voir votre facture d’électricité grimper en flèche et de recevoir des mails de votre fournisseur, vous indiquant que vous devez augmenter vos mensualités ? À titre personnel, je payais 76 € par mois, mais EDF m’a conseillé de passer à 116 € par mois, pour couvrir ma consommation ! 40 € de plus tous les mois, soit une augmentation considérable. En effet, je n’ai pas consommé plus. C’est le prix de l’électricité qui a augmenté, comme l’explique le ministère de l’Économie. Si comme moi, vous envisagez un projet solaire, j’ai peut-être un bon plan à vous proposer. Effectivement, jusqu’au 15 juillet inclus, Beem vous offre 500 € sur votre installation avec le système Beem Roof avec Beem Battery. Mais, que sont Beem Roof et Beem Battery ? Je vous les présente.

Beem Roof qu’est-ce que c’est ?

Beem Roof est une solution de solaire en toiture accessible à partir de 5 900 € après déduction des aides. Installée par les partenaires certifiés de Beem, après une étude personnalisée, vous gagnerez du temps sur la recherche d’entreprises à même de réaliser vos travaux. Bien entendu, cela comprend aussi le raccordement des panneaux à votre installation, ainsi que la constitution du dossier administratif pour obtenir les aides de l’État. Du côté des gains attendus, Beem Roof vous permet d’atteindre une autonomie de 40 % en fonction de votre situation géographique. De plus un potentiel d’économies de 120 € supplémentaires par an est réalisable avec l’utilisation de l’application Beem Energy, disponible sur iOS et Android.

En effet, en suivant votre consommation, votre production et vos économies, vous maîtrisez votre facture d’électricité. Enfin, et c’est essentiel, l’installation Beem Roof bénéficie de certifications RGE, quali PV et d’une garantie décennale, garantissant une installation de haute qualité. Vous aurez également la possibilité de revendre votre surplus à EDF, qui, je vous le rappelle, doit vous racheter ce surplus via les Obligations d’Achat. Pour que votre projet solaire colle au mieux à vos besoins, un conseiller prendra en charge votre dossier. Il vous aidera à dimensionner et validera l’installation, puis le devis sera confirmé avant l’intervention des partenaires de Beem Energy.

Présentation du module Beem Battery

La Beem Battery est une batterie solaire modulable et intelligente qui permet de vivre aux frais du soleil, de jour comme de nuit. Intelligente, car elle permet un stockage sur mesure et un pilotage adapté aux besoins de chaque foyer. Avec elle, vous pourrez atteindre une autonomie record de 80 % ainsi, elle va stocker votre excédent de production pour le redistribuer en fonction des besoins du foyer. Un exemple pour mieux vous rendre compte de son efficacité ? Un foyer équipé de 3 kWc en toiture à Marseille peut devenir autonome à 75 %, économiser 1 485 € sur sa facture annuelle. Concrètement, voici la liste des appareils que la Beem Battery peut alimenter pendant 24 heures :

Un réfrigérateur (0,5 kWh)

Un lave-linge (1 kWh)

5 volets roulants (0,1 kWh)

10 LEDs (0,3 kWh)

Appareils multimédias (2,5 kWh)

Routeur (0,4 kWh)

Un aspirateur (0,3 kWh)

La préparation des repas (2 kWh)

30 appareils en mode éco (2,2 kWh)

Un lave-vaisselle (0,7 kWh)

En réalité, la plupart de vos appareils pourront donc être alimentés via la Beem Battery, en continu.

Un petit rappel de l’offre promotionnelle en cours ?

Profitez de l’offre promotionnelle en cours qui combine la toiture solaire Beem Roof avec la Beem Battery pour une solution photovoltaïque complète. À partir de 11 900 €, installation incluse et aides déduites, cette offre permet de bénéficier d’un système solaire en toiture, Beem Roof, associé à une batterie modulable et intelligente, la Beem Battery. Vous avez jusqu’au 15 juillet, et uniquement jusqu’à cette date pour bénéficier de cette offre exceptionnelle. Pour en profiter, rendez-vous sur Beem, en cliquant sur ce lien.

Les économies ne devraient pas attendre, vous pourriez vous en mordre les doigts, dès l’hiver prochain. Allez-vous profiter de cette offre exceptionnelle et vous garantir des économies sur votre prochaine facture ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .