Bon Plan : 3 jeux de société achetés, un jeu offert jusqu’au 2 novembre inclus !

Cela ne peut pas vous avoir échappé ! Dans les rayons des supermarchés, les monstres terrifiants d’Halloween côtoient les jouets de Noël ! Et d’après certains médias, les achats de Noël ont déjà commencé pour bon nombre de français… Peur de ne plus trouver les jouets que veulent les enfants, peur du confinement….

Bref les fabricants de jouets semblent avoir anticiper les achats de Noël dès cette fin octobre ! En ce moment et jusqu’au 2 novembre inclus, en achetant trois jeux de société éligibles à l’offre, le moins cher des trois vous est offert sur Amazon. Cela vaut peut-être le coup d’y regarder de plus près !

Nous avons sélectionné trois jeux de la marque Bioviva, axés sur les animaux et la Nature.

– Bioviva le jeu naturellement drôle :

Un jeu traditionnel qui fête ses 20 ans cette année ! C’est probablement LE jeu de référence sur la Nature. Découvrez l’histoire de la vie sur Terre ! 250 questions, 250 lieux à connaître et 250 animaux à faire deviner aux adversaires. Ce jeu est accessible à partir de 8 ans et jusqu’à 108 ans environ.

– Bioviva Junior :

Inspirée de son grand frère ci-dessus, il se destine aux enfants à partir de 5 ans, avec des questions et animaux plus faciles à deviner. Grâce à des mimes, jeux et épreuves de localisation, les plus jeunes découvriront les animaux qui peuplent notre Terre et ses lieux emblématiques.

– Bioviva Enigmes Notre Terre :

C’est l’un des nombreux jeux d’énigmes de la marque. Celui-ci propose de découvrir 80 énigmes illustrées et d’en apprendre beaucoup sur le thème du jeu. Ces jeux d’énigmes se font sur de courtes parties et sont accessibles à partir de 7 ans. De nombreux thèmes Enigmes sont disponibles : Métiers, Nouvelles Technologies, Corps Humain, Mystères de la Science etc…

Pour rappel, la société Bioviva est une entreprise française fondée en 1996 du côté de Montpellier. Les jeux de société Bioviva sont tous axés sur la Nature et les animaux… Une éducation à l’environnement par le jeu dont le succès ne se dément pas depuis sa création.

La totalité des jeux de société bénéficiant de cette promotion est disponible ici. Il y a vraiment pour tous les goûts, mais ça ne dure que jusqu’au 2 novembre inclus ! Loups Garrous, Dixit, Yam, Touché Coulé… De quoi faire de belles économies et de passer de bons moments, bien au chaud, en famille !

