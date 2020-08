Insolite : les masques barrières Halloween sont de sortie !

Horreur ! Sorcières ! Citrouilles ! Cela vous parle ? Avec la rentrée qui s’approche dangereusement, un autre événement se profile à la fin du mois d’octobre… Halloween et ses monstres sanglants, ses bonbons colorés et ses enfants et adultes déguisés ! Attention, en 2020, les fêtes d’Halloween seront masquées.

C’est parfois déjà le cas avec les masques que nous avons l’habitude de voir… Mais cette année, les masques traditionnels laisseront probablement la place à des masques chirurgicaux… Et pourquoi ces masques ne seraient-ils pas décorés de figures sanglantes ou rigolotes… Afin de coller parfaitement au thème du moment !

Halloween c’est l’occasion de sortir les toiles d’araignées (ou de laisser les vraies), de se maquiller en sorcière, tous poils dehors… Et parfois de pousser de terrifiants cris, bref l’occasion de se lâcher un peu, cachés derrière des déguisements plus gores les uns que les autres.

Nous avons déniché quelques masques chirurgicaux rigolos qui devraient faire fureur dans les bals costumés. Si toutefois, ils sont autorisés. Rien ne vous empêchera de célébrer Halloween en petit comité mais en respectant le port du masque et les gestes barrières évidemment.

Avancez masqués… et protégés !

Le masque sera l’un de nos objets quotidiens au moins jusqu’à la fin de cette année… Les masques Halloween sortent déjà sur les sites en ligne… Nous attendons avec impatience ceux avec une tête de renne ou un père noël ! Nous vous tiendrons au courant évidemment ! On adore l’idée de coordonner les masques barrières aux célébrations traditionnelles pas vous ?

Voici notre sélection de masques de protection Halloween (attention les délais de livraison sont déjà pour octobre) :