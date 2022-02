Bon plan : -44€ sur les stations d’alimentation électriques portables Bluetti (kit AC300 + B300)

Vous ne connaissez peut-être pas encore la marque américaine BLUETTI fondée en 2019 en Californie… Pourtant cette marque se présente comme un mode de vie, une philosophie de conception… Ils fondent leurs espoirs sur une terre meilleure à partir d’une idée unique : innover dans le monde des énergies renouvelables et proposer de nouveaux concepts intelligents ! BLUETTI fabrique des produit qui permettent de vous garantir une alimentation en électricité où que vous vous trouviez… Le stockage de l’énergie devient un enjeu pour de nombreuses personnes, qu’elles aspirent à vivre hors réseau, ou pour les baroudeurs qui aiment garder un certain confort, même au milieu de nulle part… C’est peut-être le moment de découvrir l’un de leurs produits phares, le BLUETTI AC300 + B300, disponible avec un coupon de réduction dès le 21 février prochain. Présentation détaillée de ce produit innovant et 100% modulaire.

Le Bluetti AC300 + B300 c’est quoi exactement ?

Le combo Bluetti AC300 + B300 est un générateur solaire 100% modulaire. AC300 étant le générateur et B300 la dénomination de la batterie. Le générateur solaire peut recevoir jusqu’à quatre batteries B300 ajoutant ainsi un total de 12,288 Wh à sa capacité de départ. Pour obtenir ce résultat, AC300 fonctionne grâce à des cellules LFP haut de gamme. Elles possèdent la capacité de 3500 cycles de vie, ce qui signifie qu’elles ont une durée de vie de 10 ans environ. L’entrée de charge solaire MPPT peut recevoir 2400 watts, une capacité encore inégalée à ce jour. Grâce au combo AC300 + B300 vous allez pouvoir passer au solaire à plein temps, et par tous les temps !

Quelques détails supplémentaires

Le Bluetti AC300 + B300 est proposé avec un onduleur à onde sinusoïdale pure de 3000 watts. Il est également capable de régler lui-même le taux de charge, ce qui évite d’utiliser une brique d’alimentation. Un câble de charge sera suffisant. En le connectant à deux modules de batteries B300, il peut être chargé simultanément avec le chargeur et avec le soleil. Ce qui ajoute tout de même 5400 watts d’entrée de puissance. Il peut également être couplé avec le BLUETTI Fusion Box Pro qui doublera la tension (jusqu’à 6000W), la puissance (240V) et la capacité (24.576 Wh). Enfin, tout cela est piloté par une application smartphone assez complexe, mais s’installe très facilement via le Wi-Fi ou le Bluetooth.

Une entrée solaire impressionnante de 2400W !

Le générateur BLUETTI AC300 est capable de recevoir 2400W en entrée de charge solaire, ce qui est une prouesse technologique. Grâce au contrôleur MPPT avancé, il est également possible d’extraire l’un des modules de batterie B300 (3072 wh) et de l’utiliser pendant 1h30 rien qu’avec le soleil ! Précisons que le système d’alimentation AC300 peut également être chargé de 1800W à 3000W par des prises électriques murales classiques. Grâce au fait qu’il puisse aussi être branché sur des prises, il peut donc supporter jusqu’à 5400W de taux d’entrée ! Pratique pour avoir du courant dès votre arrivée au camping par exemple !

Un générateur de secours à la maison !

En cas de coupure d’électricité à la suite d’une tempête par exemple, il ne nous reste que la patience, et la bougie pour s’éclairer…. Le BLUETTI AC300 + B300 peut également être d’une grande utilité à domicile. Imaginons que vous installiez un abri de jardin loin de votre réseau électrique… Cet ensemble générateur peut vous permettre non seulement d’avoir de l’électricité au fond du jardin, mais en plus d’éviter les coupures sur le réseau principal… Et la surconsommation qui pourrait être liée à un radiateur d’appoint ou autres appareils consommateurs. En fait vous apportez l’électricité partout où vous en avez besoin, tout en faisant des économies sur votre réseau électrique d’origine.

Les caractéristiques techniques du module BLUETTI AC300 + B300

Marque : BLUETTI

Type d’ensemble : Ensembles de chargeurs

Capacité nominale : > 3500 mAh

Numéro de Modèle : AC300+B300

Type : Li-polymère

Certification : CE

Capacité AC300 : 3072Wh

Cycle de vie : 3500 cycles à 80% et 6000 à 50% de charge

AC Output : 230V, 50Hz, 3000W (6000W Peak)

AC Input : 3000W Max

AC Solar Input : 5400W Max

Car Input : 11.5-14.5V ; 23-29V, 7.9-8.4A

Investir dans le BLUETTI AC300 + B300 représentent trois choses essentielles : faire des économies, faire un geste pour la planète, investir dans un matériel de qualité. Avec ce nouveau module ultra performant vous serez désormais à l’abri de n’importe quelle coupure de courant. En camping, dans votre jardin ou en secours à votre installation, ce générateur de courant devrait être assez vite amorti… Qui plus est, quand vous utiliserez le soleil pour vous fournir de l’électricité, vous ne pomperez pas dans les énergies fossiles et c’est une excellente nouvelle !

Article écrit en partenariat avec BLUETTI