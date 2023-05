Ce récupérateur d’eau de pluie discret et décoratif de 300 L ressemble à un énorme rocher

Depuis toujours, les jardiniers ont installé des fûts ou des seaux pour récupérer l’eau de pluie. Progressivement, les récupérateurs d’eau de pluie se sont installés sur les terrasses ou dans les jardins paysagers. À l’heure où le réchauffement climatique menace déjà certaines cultures en France, récupérer l’eau de pluie devient une nécessité absolue. Les spécialistes dans le domaine, comme la marque française Belli, se sont alors lancés dans le « récupérateur d’eau de pluie décoratif ». En effet, il y a encore quelques années, les récupérateurs étaient souvent verts ou bleus, utiles, mais pas réellement jolis à regarder. Avec leur nouveau modèle imitation rocher, les récupérateurs se veulent désormais esthétiques. Et le Belli imitation roche de 300 l ressemble à s’y méprendre à une vraie roche ! Découverte.

Présentation du récupérateur Belli imitation rocher

Le récupérateur d’eau Belli imitation rocher de 300 l est un produit de qualité fabriqué en France qui offre de nombreux avantages pour votre jardin. Avec ses dimensions de 60 × 80 × h 97 cm, il a une capacité de 300 l pour recueillir les eaux pluviales. Son design en polyéthylène, fabriqué par rotomoulage, imite parfaitement la roche. Ce qui le rend aussi esthétique que discret dans votre jardin. De plus, ce matériau est très résistant aux chocs et aux variations de températures, assurant ainsi une durée de vie prolongée. En choisissant ce récupérateur d’eau Rocher, vous contribuerez à préserver les ressources en eau tout en ajoutant une touche décorative à votre espace extérieur. Celles et ceux qui veulent joindre l’utile à l’agréable vont l’adorer !

Les caractéristiques techniques du récupérateur d’eau Belli imitation rocher

Matière : polyéthylène.

Couleur : brique.

Contenance : 300 l.

Forme du produit : rectangulaire.

Longueur : 60 cm.

Largeur : 80 cm.

Hauteur : 97 cm.

Protection contre le gel : résistant au gel.

Résiste aux ultraviolets : résistant aux UV.

Livré avec couvercle, robinet laiton, kit raccord.

Garantie fabricant : 2 ans.

Fabrication française.

Le récupérateur d’eau de pluie Belli imitation rocher est disponible sur Castorama (259 €) et sur Amazon (en rupture de stock) en version rocher gris granite ou couleur pierre (488,57 €). Les prix indiqués ont été relevés le 5 mai 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

Comment peut-on utiliser l’eau de pluie récupérée ?

En France, pour des raisons sanitaires évidentes, il est formellement interdit de consommer l’eau de pluie et de l’utiliser pour la cuisson des aliments. Certains l’utilisent peut-être déjà, mais ils encourent des risques pour leur santé et des sanctions financières. Dans notre pays, l’usage de l’eau de pluie récupérée est utilisable dans les cas suivants :

Arrosage du jardin (plantes vertes, pelouses, potager).

Nettoyage des sols, terrasses, voitures.

Alimentation de la chasse d’eau, et du lave-linge.

Remplissage des piscines avec filtration obligatoire, par le biais de filtres naturels (roseaux, etc.) ou de filtres électriques.

Pour être utilisable, l’eau de pluie récupérée ne doit JAMAIS provenir d’un toit ni d’une surface en plaques de fibrociment. Ces dernières contiennent de l’amiante, susceptible de polluer le sol, et par conséquent, les légumes arrosés avec cette eau infectée ! Récupérer l’eau de pluie est un excellent choix pour économiser sur vos factures d’eau et préserver la ressource naturelle, mais il ne s’agit pas non plus de l’utiliser n’importe comment !