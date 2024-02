Comment localiser sa voiture en cas de vol ?

Lorsque l’on part le matin pour travailler et que l’on ne retrouve pas sa voiture pourtant garée devant chez soi la veille, c’est la catastrophe ! Volée, volatilisée, disparue ! Chaque année, plus de 130 000 voitures sont volées en France, laissant toutes ces familles dans le désarroi complet. En cas de vol de voiture, il faut déposer plainte, puis se rapprocher de l’assurance, et espérer une indemnisation correcte. Depuis quelques années, les traceurs GPS connaissent un certain succès. Les voitures coûtent de plus en plus cher, et nous cherchons, bien sûr, un moyen de les conserver le plus longtemps possible. Le Tracker GPS Classique Invoxia* a déjà conquis des milliers de clients, et obtient la note de 4.2 / 5 au regard des commentaires laissés par les utilisateurs. Avec près de 10 000 évaluations clients, et au prix de 129 €** seulement (avec trois ans d’abonnement), il se classe parmi les meilleurs et les plus accessibles du marché actuel.

Présentation du Tracker GPS Invoxia

Le Tracker GPS Invoxia, est classé numéro un, en France et a déjà démontré son efficacité en retrouvant plusieurs milliers de motos, scooters, voitures et biens de valeur volés. Ce dispositif assure une protection 24/7 en localisant votre véhicule et vos biens sans limite de distance dans le pays d’installation. Son utilisation est flexible, permettant de le glisser où vous le souhaitez, que ce soit dans le coffre d’un scooter, d’une moto, dans la boîte à gants, ou dans un sac, offrant ainsi une solution adaptée à divers scénarios. Avec une alerte antivol en temps réel, le Tracker GPS vous notifie instantanément sur votre smartphone en cas de tentative de vol, de vandalisme, ou de tout mouvement suspect lorsque votre véhicule est à l’arrêt.

Que faut-il savoir de plus sur le Tracker GPS Invoxia ?

Prêt à tracker, ce dispositif propose un suivi GPS toutes les 3, 5, ou 10 minutes, ainsi qu’un historique des trajets. Vous avez la possibilité de définir des zones d’alerte telles que votre domicile, lieu de travail, ou garage, et recevoir des notifications en cas d’entrée ou de sortie de ces zones. De plus, l’abonnement est inclus pendant trois ans au réseau bas débit LoRa, sans frais supplémentaires ni nécessité de carte SIM.

À partir de la 4ᵉ année, l’abonnement est disponible à partir de 24,95 €/an, faisant du Tracker GPS Invoxia l’une des options les plus économiques sur le marché après la première année. Avec une autonomie exceptionnelle pouvant atteindre jusqu’à 6 mois, ce tracker garantit que vous ne vous retrouverez jamais sans batterie en cas de vol, et son utilisation est simple et pratique, ne nécessitant aucun branchement.

Que faire si votre voiture est volée ?

Vous ne disposiez pas du tracker GPS Invoxia, et votre voiture s’est volatilisée, c’est la TUILE ! Si cette mésaventure vous arrive, certes il n’y a pas mort d’homme, et c’est seulement « du matériel ». Oui, d’accord, mais c’est quand même bien embarrassant ! Voici l’ordre dans lequel procéder en cas de vol de votre véhicule :

Porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie les plus proches de votre domicile. Vous pouvez aussi déposer une préplainte en ligne.

Si vous êtes assuré contre le vol des objets à l’intérieur, pensez à lister ceux qui s’y trouvaient dès le dépôt de plainte.

Déclarer le vol à votre assurance dans le délai prévu par votre contrat. Ce délai doit être au minimum de 2 jours ouvrés depuis les faits ou depuis le moment où vous en avez eu connaissance.

Si votre contrat est tous risques, ou que vous avez souscrit une option contre le vol, vous serez indemnisé dans un délai d’un mois en général. En attendant, il faudra composer avec les transports en commun, les amis, et utiliser le système D ! Êtes-vous déjà équipé de ce type d’appareil ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

