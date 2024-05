Le robot tondeuse Practixx PX-RRM-600Wi passe sous la barre des 500 € sur cette marketplace

La valse des tondeuses se fait entendre chaque weekend ou presque dans les villes et les campagnes. Les mois de printemps étant ceux qui demandent le plus d’entretien au jardin. Tondre la pelouse fait partie des activités les plus courantes, et parfois, c’est une véritable corvée hebdomadaire ! Pour vous faciliter la tâche, je vous propose de découvrir l’une des tondeuses robots, les moins chères du marché actuel ! En effet, le robot tondeuse Practixx PX-RRM-600Wi se classe parmi les meilleures ventes du moment, avec un prix de 499 €* seulement. Découvrons ce petit outil qui pourrait vous faire gagner beaucoup de temps. C’est parti.

Quels sont les caractéristiques principales de la tondeuse robot Practixx PX-RRM-600Wi ?

Ce robot tondeuse est l’allié parfait pour entretenir votre jardin jusqu’à 600 m² assurant une tonte uniforme et soignée. Avec seulement 62 dB en fonctionnement, vous n’aurez pas à craindre les nuisances sonores, et pourrez lancer son programme tous les jours de la semaine, si le cœur vous en dit. Sa largeur de coupe est de 180 mm, et la hauteur est réglable de 20 à 60 mm pour un rendu parfait et un gazon tondu au millimètre près. Elle dispose aussi d’une fonction « tonte des bordures, pour une finition impeccable.

Et, côté performance et technologie, cela donne quoi ?

La tondeuse robot Practixx PX-RRM-600Wi peut gérer des pentes allant jusqu’à 35° et peut être commandée à distance grâce à l’intégration Wi-Fi et Bluetooth. Ainsi, via l’application dédiée, vous pouvez décider de changer les horaires ou les jours de tonte, comme son point de départ. Vous pouvez aussi ajuster les paramètres comme la hauteur de coupe, à distance. Pour garantir sa sécurité, et éviter le vol, elle se dote d’un code PIN individuel. Enfin, son écran numérique propose une interface intuitive et facile à utiliser, ce qui n’est pas le cas de tous les robots tondeuses !

Que faut-il savoir de plus sur la tondeuse robot Practixx PX-RRM-600Wi ?

Vous le savez, les tondeuses robots ne sont pas les meilleures amies de la pluie ! Avec elle, pas de souci de ce côté-là, elle s’équipe d’un capteur de pluie, et retourne automatiquement à sa station de charge en cas de mauvais temps. On reproche souvent aux robots tondeuses de blesser les petits animaux ou les enfants qui se trouveraient sur leur chemin. Là encore, elle assure en se dotant d’un capteur d’obstacles sensible qui assure la sécurité des enfants et des animaux. Au moindre obstacle rencontré, elle s’arrête et change de direction. Enfin, et ce n’est pas non plus toujours le cas, elle est livrée avec sa station de charge rapide, toujours prête à rendre service !

Les caractéristiques techniques et le contenu du colis

Le contenu du colis :

Le robot tondeuse

La station de charge rapide

130 m de câble périphérique

180 ancrages au sol

3 lames pré-montées

6 lames de rechange

Les caractéristiques techniques :

Capacité de surface 600 m²

Autonomie de la batterie env. 60 min

Largeur de coupe 18 cm (lame centrifuge)

Hauteur de coupe réglable de 20 à 60 mm

9 lames incluses (3x installées, 6x de rechange)

Tond les bords de pelouse

Zones de tonte réglables

Commande App pour le temps de tonte, le détecteur de pluie, le démarrage et l’arrêt

Pentes jusqu’à 35 % sans effort

Je vous rappelle le prix de la tondeuse robot Practixx PX-RRM-600Wi qui reçoit la note de 4.1 sur 5 étoiles et a déjà été évaluée 141 fois. Elle est actuellement vendue au prix de 499 €*, il sera difficile de trouver moins cher en termes de rapport qualité prix ! Allez-vous craquer pour ce robot tondeuse, et profiter de plus de temps libre ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 20 mai 2024, nous ne sommes pas responsables d’une éventuelle modification par le site vendeur.

