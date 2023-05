Le vélo électrique HITWAY profite d’une exceptionnelle réduction (609 €) sur ce marketplace (−49 %)

La lutte contre le réchauffement climatique est un combat qui concerne tout le monde. Parmi les gestes encouragés dans ce cadre figure l’utilisation des vélos électriques du fait qu’ils ne dégagent aucune trace de CO₂. En l’espace de quelques années, ils sont devenus populaires. Mais l’aspect écologique n’est pas la seule raison qui justifie la popularité de ces engins. En effet, les vélos électriques sont également économiques. De plus, bien qu’ils permettent de rouler à moindre effort, ils sont tout aussi bénéfiques pour la santé que les vélos classiques. C’est normal si l’industrie bat son plein et que les nouvelles marques fusent. Hitway est un des plus jeunes fabricants. Avec seulement trois années de présence sur le marché, la marque a su conquérir les cyclistes à travers les vélos qu’elle a conçus. Avec le BK8S, par exemple, Hitway a bien séduit les citadins français. Ce dernier bénéficie d’un coupon de réduction de 100 € sur Amazon (659,99 € au lieu de 759,99 €).

Une conduite fluide et sécurisée

Le Hitway BK8S est recommandé pour les déplacements en ville : pour aller au travail, faire ses courses, etc. Il vous promet une conduite fluide avec son performant moteur de 250 W placé dans sa roue arrière. Il faut savoir que ce genre d’emplacement est particulièrement adapté aux trajets en ville. Ce vélo électrique atteint une vitesse maximale de 25 km/h. Dans un contexte urbain, l’engin pourrait rouler plus vite que les voitures. En effet, d’après l’ADEME, un cycliste met 12 min en moyenne pour parcourir 3 km en ville contre 27 min pour un automobiliste. Concernant sa sécurité, le BK8S assure une qualité de freinage correcte. Il est muni de freins à doubles disques avant et arrière. Et grâce aux freins électroniques, la distance de freinage est plus courte. Le vélo est aussi muni de phares de sécurité ainsi que d’une sonnette favorisant davantage la sécurité du cycliste.

Une bonne autonomie

L’autonomie est l’un des critères les plus importants lorsqu’il est question de choisir un vélo électrique. Une capacité en dessous de 300 Wh est généralement déconseillée. Pour sa part, le Hitway BK8S est équipé d’une batterie lithium amovible de 8,4 Ah pour 36 V, soit une capacité de stockage supérieure à 300 Wh. Vous pourrez rouler sur environ 35 km, de quoi assurer correctement vos petits va-et-vient en ville. Cette autonomie est susceptible d’évoluer selon différents paramètres : le poids du cycliste, les conditions routières, etc. Lors des tests du produit par le fabricant, le cycliste pesait 75 kg et la batterie tenait 35 km.

Des fonctions pratiques

Un vélo électrique digne de ce nom dispose d’un écran d’affichage sur le guidon. Le modèle BK8S de Hitway n’enfreint pas cette règle. Via ce petit afficheur, vous avez facilement accès à différentes informations importantes. Vous pouvez voir, par exemple, le niveau de batterie, le kilométrage, l’état de lumière. L’afficheur vous montre également la vitesse à laquelle vous roulez. Enfin, en plus d’être ultraconfortable, le siège de ce vélo est réglable. Trouvez la meilleure position adaptée à votre taille et à votre poids avant de sillonner les villes.

Le vélo électrique HITWAY en 26 Pouces est seulement à 609 € (−49 %) chez Darty et proposé à 659,99 € au lieu de 759,99 € sur Amazon. Pour en bénéficier, pensez à cocher le coupon de 100 € avant de l’ajouter dans votre panier Amazon. Il est déjà en rupture de stock sur Cdiscount. Le vélo est disponible deux coloris, en blanc et en noir.

