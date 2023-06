Après la course aux pellets de bois l’hiver dernier, c’est une autre course qui s’opère : celle aux récupérateurs d’eau de pluie. Sur les sites d’e-commerce ou en magasin, de nombreuses références sont déjà en rupture de stock, mais il existe une autre solution pour économiser sur votre facture d’eau. Cette solution, ce sont les ollas, dont nous vous avons souvent parlé et dont nous avons testé l’efficacité dans notre potager. Si celles que nous avons choisies sont de petits modèles, il en existe de bien plus grands pour une plus grande autonomie. C’est justement en cette fin de printemps que BioGreen choisit de casser les prix sur les ollas de grande taille. Un bon plan pour que votre potager et vos plantes d’extérieur continuent de s’hydrater, même si vous partez en vacances. Découverte.

La promotion sur les ollas BioGreen

BioGreen propose plusieurs tailles d’ollas, qui offriront une certaine autonomie à vos plantations. Vous retrouverez les petites ollas qui s’installent entre deux plantes et sur lesquelles il faut installer des bouteilles pour l’apport en eau. Ces petits modèles sont vendus à 10,06 € et ne bénéficient pas de promotion. En revanche, les deux modèles de plus grandes tailles sont actuellement en promotion et vous permettront d’irriguer simultanément 4 ou 6 pieds. Ainsi, le Bio Green Hydro Max L contient 6,5 l d’eau et vous permettra d’irriguer 6 plantes. Quand au modèle S, il contient un litre d’eau et se destine à l’irrigation de 2 plantes pendant 15 jours environ. Enfin, le modèle M assure l’arrosage de 4 plantes pour la même période avec une contenance de 3 l.

Une olla, à quoi cela sert-elle ?

Les ollas sont de poteries en terre cuite, en forme de jarre, refermées par un couvercle. Elles ont la particularité d’être enterrées entre les plantations ou dans les massifs fleuris. L’olla est une technique ancestrale, d’abord utilisée par les cultures amérindiennes. Elle consiste donc en une poterie enterrée, que l’on remplit d’eau. Installées au milieu des plantes, ces dernières se « servent » au fil de la journée, en fonction de leurs propres besoins.

De votre côté, il vous suffit de vérifier le niveau d’eau dans vos ollas de temps à autre et de les remplir, le cas échéant. Grâce aux ollas, vous limitez le stress hydrique des plantes et vous économisez de l’eau. Vous écartez aussi le risque du manque d’arrosage ou l’inverse, celui du sur-arrosage. Nous avons pour habitude d’arroser tôt le matin ou tard le soir, pour éviter le soleil. Avec les ollas, les plantes peuvent continuer à s’hydrater même sous un soleil de plomb !

À propos de la marque BioGreen City Gardening

BioGreen City Gardening est une marque spécialisée dans les solutions de jardinage urbain durable et écologique. La marque se concentre sur la création d’environnements de vie urbains plus verts. Dans cette optique, elle propose des produits et des services adaptés aux espaces urbains restreints tels que les balcons, les terrasses et les petits jardins. BioGreen City Gardening propose une gamme de produits axés sur le jardinage vertical, les jardins surélevés, les systèmes d’irrigation intelligents et les solutions de culture hydroponique.

Ils visent à permettre aux personnes de cultiver leurs propres plantes, légumes, herbes et fleurs, même dans des espaces limités, grâce à des méthodes durables et respectueuses de l’environnement. Parmi les produits proposés par BioGreen City Gardening, on peut trouver des systèmes d’irrigation économes en eau, en l’occurrence, les ollas qui nous intéressent ici.

* Les prix ont été relevés le 16 juin 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

* NDLR : cet article n’est pas sponsorisé et n’a fait l’objet d’aucun partenariat avec la marque BioGreen.