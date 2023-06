Ce département va distribuer gratuitement des récupérateurs d’eau de pluie pour économiser l’eau potable

La chaleur se fait sentir, le thermomètre s’enflamme et les pluies se font de plus en plus rares. Pour faire face à la sécheresse prévue, de nombreuses collectivités proposent des aides à l’achat de récupérateurs d’eau de pluie. Certains départements sont déjà en alerte sécheresse depuis quelques semaines et les restrictions d’eau seront de plus en plus contraignantes. S’équiper d’un récupérateur d’eau de pluie, c’est s’assurer des économies sur la facture bien sûr, mais aussi préserver la ressource en eau, qui devient si précieuse. Dans la Meuse, l’agglomération de Verdun met à disposition des récupérateurs d’eau de pluie, situés en zone prioritaire. Mais quels sont les avantages d’un récupérateur d’eau de pluie pour vous ? Pour l’environnement ? Explications.

L’exemple de Verdun dans la Meuse

Cette année, la région du Grand Est subit une sécheresse sans précédent et surtout très précoce. L’agglomération de Verdun, parmi les plus touchées, a décidé de prendre les devants, afin que les habitants des zones prioritaires soient les moins affectés par ce manque d’eau. L’idée étant, pour ces personnes, de pouvoir continuer d’arroser leurs potagers et donc de consommer leurs productions, en réduisant leur consommation d’eau du réseau domestique. L’agglomération de Verdun précise que ce n’est pas seulement un don, mais aussi une manière pour les habitants de commencer à changer leurs habitudes.

En offrant des récupérateurs d’eau à ceux qui n’ont pas forcément les moyens d’en acheter, les responsables donnent aussi l’opportunité de prendre conscience de la préciosité de l’eau. Grâce à ce système, l’agglomération estime qu’elle a diminué la consommation de 22 % sur son territoire, soit de 200 000 m³ en une année seulement. Un total de 600 cuves de 1 000 l ont été distribuées et cofinancées par la Communauté d’agglomération du Grand Verdun, ainsi que l’entreprise Veolia.

Des récupérateurs d’eau de pluie, mais pas que…

En effet, en plus du récupérateur d’eau de pluie, les habitants de l’agglomération de Verdun reçoivent un kit comprenant un mousseur de robinet depuis 2019, faisant passer le débit de 6 l/min à 10 l/min ! Les kits seuls permettent de diminuer la facture de moitié, car l’eau est mélangée avec de l’air à la sortie du robinet. Par conséquent, cela réduit le volume d’eau distribué. Si économiser l’eau était considéré comme une lubie d’écolos trop radicaux, il y a quelques années, cela est devenu une nécessité absolue aujourd’hui. Tout le monde doit absolument prendre conscience de l’importance de faire des économies d’eau et cela peut passer effectivement par le don de récupérateurs d’eau de pluie.

Quels sont les bienfaits de la récupération d’eau de pluie pour l’environnement ?

La surexploitation des sources d’eau douce et les conséquences environnementales de la consommation excessive d’eau potable sont des problèmes mondiaux préoccupants. Pour préserver les ressources naturelles, il est essentiel d’adopter une approche responsable et de trouver des solutions durables. La récupération d’eau de pluie procure une solution prometteuse en collectant et en stockant l’eau des précipitations pour une utilisation ultérieure.

Grâce à cette eau dédiée pour des tâches prédéfinies (arrosage, lavage des sols, etc.), nous réduisons notre dépendance à l’eau potable et minimisons les impacts environnementaux. L’installation de récupérateurs d’eau de pluie présente de nombreux avantages tels qu’une préservation de l’environnement, des économies financières et une alternative plus saine pour l’arrosage des plantes. En adoptant cette pratique, nous pouvons activement protéger l’environnement et contribuer à la durabilité des ressources en eau pour les générations futures.