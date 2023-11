Les pellets Armor et Euro Energie passent sous la barre des 6 € dans cette célèbre boutique de bricolage

Les pellets de bois sont devenus, depuis la crise de l’année dernière, une matière très recherchée. L’an dernier, le prix du sac de 15 kg a atteint des records avec parfois plus de 10 € le sac alors qu’il avoisinait les 5 € un an auparavant. Cette année, ce prix se situe plutôt de 6 € à 8 €, et il y a très peu d’espoir pour qu’il repasse sous ces prix. Nous vous proposons de découvrir deux offres disponibles dans certains magasins Castorama, le pellet Armor et le pellet Euro Énergie. Ces deux marques vous garantiront des pellets de qualité Premium et fabriqués en France. Retrouvez aussi la liste des magasins dans lesquels ces deux marques, précisément, sont disponibles. C’est parti.

Les pellets 100 % résineux Armor

Le pellet Armor, conditionné en sacs de 15 kg, se distingue par sa qualité exceptionnelle, étant composé à 100 % de résineux. Ce produit de chauffage offre un taux de cendre garanti inférieur de 0,34 % à 550 °C. Son pouvoir calorifique est de plus de 16,5 MJ/kg sur brut, mesuré à une valeur de 18,0 MJ/kg ou 5,0 kWh/kg. La quantité de fine est garantie à moins de 0,5 %. Conforme à la norme DIN+ sous le numéro 7A194, ce pellet est également certifié PEFC, garantissant des pratiques de gestion forestière durable. Sa qualité « Premium » est renforcée par un processus de séchage de la sciure? assurant un taux d’humidité à 4,6 %. Avec un diamètre de 6 mm et une longueur de 4 cm, ce pellet présente un équilibre optimal d’humidité, avec un taux moyen de 10 %. Ces pellets sont issus d’une production locale et incarnent la qualité avant tout !

Dans quels magasins profiter de cette offre ?

Castorama est un réseau de magasins qui privilégie, la plupart du temps, les fournisseurs en circuit court. Ceci explique que les pellets de bois ne sont pas disponibles dans la totalité des magasins de France. Le sac de 15 kg de pellets Armor 100 % résineux est disponible au prix de 5,99 € uniquement dans les magasins suivants :

Barentin

Le Havre

Brest

Caen Fleury

Cap Malo

Hérouville

Nantes Beaujoire

Nantes Orvault

Quimper

Rennes Saint-Jacques

Saint Nazaire

Vannes

Cormeilles

Les pellets Euro Énergie 100 % bois naturel

Les pellets Euro Énergie, fabriqués exclusivement à partir de sciures séchées et compactées, se distinguent par leur composition naturelle à 100 % de bois. Ces granulés présentent une densité de 1,5 à 2 fois supérieure à celle des bûches. La certification DINplus atteste de leur qualité constante et rigoureusement contrôlée, garantissant un produit fiable et performant. Avec un pouvoir calorifique de ≥ 4,6 kWh.kg-1 par stère, un taux de cendre inférieur ou égal à 0,7 % et une origine de matière bois vierge, ces granulés répondent aux normes les plus élevées. La certification DINplus est également soutenue par des paramètres stricts tels qu’un taux de fines inférieur à 1 %, une masse volumique supérieure ou égale à 600 kg/m3, une humidité sur brut inférieur à 10 % et une durabilité de ≥ 97,5 %. Quant à leurs dimensions, elles sont précises et présentent les caractéristiques suivantes : un diamètre de 6 ±1 mm et une longueur comprise de 3,15 à 40 mm. Vous pouvez leur faire confiance pour obtenir un chauffage uniforme et une consommation raisonnable de pellets de bois.

Dans quels magasins profiter de cette offre ?

Le sac de 15 kg de pellets Euro Énergie, 100 % bois naturel, est disponible au prix de 5,99 € uniquement dans les magasins suivants :

Aix les milles

Angoulême

Antibes

Béziers

Bordeaux Lormont

Fréjus

La Rochelle

Le Cannet

Limoges

Mandelieu-La-Napoule

Marseille st loup

Mérignac 2

Montpellier Lattes

Montpellier Saint-Clément

Nîmes,

Niort,

Plan Campagne

Poitiers,

Toulon la garde

Toulon la Seyne

Villenave d’Ornon

Vitrolles

Castorama est un réseau de magasins qui privilégie généralement les fournisseurs en circuit court. Ceci explique que les pellets de bois ne sont pas disponibles dans la totalité des magasins de France. Que pensez-vous de ce bon plan sur les granulés de bois ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .