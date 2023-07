L’évier de cuisine « fontaine cascade » Raindance est presque donné après cette réduction

Dans nos maisons, il est une pièce devenue essentielle aujourd’hui : la cuisine. Il y a quelques années, elle se devait avant tout d’être fonctionnelle pour préparer les repas, et y manger « sur le pouce ». Aujourd’hui, elle est un élément central de la maison, et sa décoration et son design ont désormais toute leur importance. Dans une cuisine moderne, on trouve souvent des meubles colorés, des crédences aux teintes de béton ciré, une table design, un îlot central, etc. L’une des pièces maîtresses de la cuisine étant dorénavant l’évier. Autrefois en inox ou en métal, sans vrai charme, il se fait élément décoratif et apporte une touche design à votre cuisine. C’est justement le cas de l’évier de cuisine cascade Raindance en acier inoxydable. Proposé à 170,99 €* sur Amazon, il bénéficie d’une réduction de 5 % jusqu’au 15 juillet inclus. Profitez-en, c’est le moment ou jamais.

Présentation de l’évier de cuisine cascade Raindance

Cet évier est disponible en plusieurs dimensions bien que la largeur ne change pas. Vous pouvez donc l’adapter et remplacer votre évier existant avec le choix entre 68, 75, 80 ou 85 cm, pour une largeur unique de 45 cm. Fabriqué en acier inoxydable, il offre une durabilité exceptionnelle tout en ajoutant une touche de modernité à votre espace. Sa couleur noire élégante ajoute une esthétique sophistiquée à votre cuisine. La finition brossée ajoute une touche de style supplémentaire tout en facilitant son entretien. Grâce à son type d’installation sur le comptoir, il s’intègre parfaitement dans votre cuisine, garantissant une expérience pratique et fonctionnelle. De plus, son drain de type grille permet un écoulement efficace de l’eau, évitant les obstructions et les tracas.

Quels sont les points forts de cet évier ?

Son plus gros point fort reste évidemment son prix, qui ne comprend pas seulement l’évier, mais également tous les accessoires. Il est donc fourni avec tous les accessoires, y compris les robinets, les vannes, les différents bacs et la planche à découper. Vous recevrez également le lave tasse, les vannes et l’ensemble de vidange, tout est prêt pour l’installation. La profondeur de l’évier est de 200 mm, ce qui est parfaitement adapté à tous les usages et même aux familles nombreuses ! Le robinet cascade s’avère très commode pour le lavage des légumes, par exemple, et le lave tasse vous permettra d’économiser beaucoup d’eau !

Que faut-il savoir de plus sur cet évier ?

Pour son installation, vous aurez le choix entre plusieurs solutions. En effet, il est possible de l’installer de manière classique sur vos arrivées et évacuations existantes, ou sur un îlot central. Il sera aussi très joli dans une cuisine d’extérieur et résistera parfaitement aux intempéries, bien qu’il ne soit pas conçu pour être dehors. Vous aurez le choix également entre trois modes d’écoulement de l’eau ainsi qu’un robinet coulissant qui vous permettra un entretien facile, avec une longueur d’étirement de 30 à 50 cm et une rotation à 360°.

Le mode cascade est particulièrement apprécié, car il ne provoque aucune éclaboussure et permet de diffuser l’eau avec douceur. Enfin, il se dote de coussinets qui permettent d’atténuer le bruit de l’eau qui coule. Bien entendu, pour éviter la catastrophe, il dispose également d’un système de trop-plein qui empêche les débordements. L’évier de cuisine « cascade fontaine » Raindance est disponible à 170,99 €* sur Amazon

Évier de cuisine cascade Raindance en acier inoxydable Évier à vaisselle domestique simple Nano gris pistolet for poste de travail Avec robinet rétractable

