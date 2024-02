L’évier de cuisine futuriste et multifonction Ozonlife (avec fontaine) est à seulement 209,99 €

Lorsque les beaux jours reviennent, il y a souvent foule dans les magasins de bricolage. En effet, les Français préfèrent bricoler au printemps, et c’est assez compréhensible. Cette année, ce sera peut-être au tour de votre cuisine de se refaire une santé. Vous changerez alors donc le vieil évier en aluminium, ou en céramique que vous ne pouvez plus voir en peinture. Vous pourriez faire intervenir un cuisiniste, mais les prix pratiqués vous rebutent, aucun souci, vous pouvez tout à fait changer votre cuisine vous-même. Et, l’un des éléments centraux d’une cuisine, c’est l’évier bien entendu, qui doit être joli, et par ailleurs le plus fonctionnel possible. Nous avons déniché pour vous, un évier moderne, original et livré avec de nombreux accessoires. Ainsi, nous vous le présentons, à un prix exceptionnel. En effet, l’évier Ozonlife Multifonction est vendu au prix de 209,99 €* seulement (+ 6,99 € de frais de port). Cette promotion pourrait ne pas s’éterniser, c’est donc le moment de relooker votre cuisine. Découverte.

Présentation de l’évier Ozonlife Multifonction

L’évier de cuisine Ozonlife Multifonction dispose d’un bec en cascade idéal pour le nettoyage de grandes surfaces d’ingrédients. Le robinet extractible est commode et propose 3 modes d’eau : eau courante, pulvérisation et mode double feuille d’eau pour répondre à différents besoins de nettoyage. Le bouton de commande 2-en-1 permet de basculer entre le robinet/le bec cascade et le réglage de la température de l’eau. Côté pratique, l’évier est fabriqué en acier inoxydable, une matière qui garantit sa résistance à toutes épreuves et apporte une touche design à votre cuisine. De plus, il se dote d’un accessoire très pratique, notamment lorsque l’on est un grand « buveur de café », puisqu’un rince-tasse est à votre disposition. Ce n’est pas un simple gadget, comme nous pourrions le penser. Rincer une tasse pour la réutiliser entre chaque café, vous demande de faire couler beaucoup trop d’eau. Avec le rince-tasse, une pression suffit pour que la tasse soit prête à recevoir le nouveau breuvage.

Que faut-il savoir de plus ?

Le rince-tasses, le robinet d’eau filtrée et la commande de vidange montés sur le panneau de l’évier peuvent être installés de manière interchangeable en fonction de vos habitudes d’utilisation. Le robinet pressurisé de l’évier cascade dispose de deux tuyaux d’entrée pour l’eau froide et l’eau chaude. Cependant, attention, l’évier n’est pas compatible avec les chauffe-eau spéciaux sous plan nécessitant 2 entrées et 1 sortie pour les robinets à basse pression ou sans pression.

Toutes les caractéristiques techniques détaillées

Fabricant : ‎Ozonlife

Dimensions du colis ‎ : 80 × 52 × 25 cm

Poids : 11,4 kg

Couleur : noir

Style ‎ Moderne

Finition : gaufrage en nid d’abeille facile à nettoyer

Matière : acier inoxydable de qualité

Forme : rectangulaire

Méthode d’installation : sous plan

Le contenu du colis

Lors de la réception de votre évier, vous recevrez également les accessoires suivants, et ils sont nombreux. En effet, le pack comprend l’évier de cuisine tout-en-un, bien entendu, ainsi qu’un robinet extractible en cascade, un robinet d’eau potable, un rince-tasses, un contrôle de drainage, une planche à découper, un bassin et un panier d’égouttage triangulaire. Actuellement, l’évier multifonction Ozonlife est disponible à un tarif avantageux de seulement 209,99 €* (auxquels s’ajoutent 6,99 € de frais de port). Cette offre promotionnelle pourrait être de courte durée, alors saisissez l’occasion de donner un nouveau look à votre cuisine. Que pensez-vous de cette offre exceptionnelle ? Allez-vous céder à la tentation d’un nouvel évier dans votre cuisine ? Partagez-nous votre avis, ou relatez- nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 27 février 2024, il est susceptible d’être modifié par le vendeur.