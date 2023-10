Le Marquier Original XXL, un réservoir à pellets qui protège les granulés de bois de la chaleur et de l’humidité

Le dôme de chaleur qui s’abat sur la France depuis quelques semaines est plus propice aux séances de bronzage qu’à l’allumage du chauffage. Il n’empêche que les températures finiront bien par redescendre. Si cette année, comme des millions de Français, vous avez opté pour un poêle à pellets, il vous faut aussi penser à leur stockage à l’intérieur. Des pellets de bois bien secs et toujours à portée de main sont le gage d’une chaleur constante et d’économies de pellets. Découvrez, comment avec le réservoir à granulés Le Marquier Original XXL, vous pourrez conserver vos pellets en ajoutant une touche design à votre salon.

Présentation du réservoir à granulés Le Marquier Original XXL

Le réservoir à granulés Le Marquier Original XXL est un accessoire de stockage pratique et fonctionnel conçu pour simplifier la gestion des granulés. Doté d’un couvercle rabattable, d’une trémie intérieure, d’une trappe pour une récupération aisée des granulés, ainsi que d’un tiroir, il propose une solution complète pour l’entreposage de ces combustibles. Sa capacité généreuse lui permet d’accueillir jusqu’à trois sacs de 15 kg de granulés, assurant ainsi une autonomie prolongée. La trémie intérieure facilite l’écoulement régulier des granulés, garantissant une utilisation efficace. Sur le plan technique, ce rangement à pellets arbore une teinte noire contemporaine, ajoutant une touche moderne à son design. Avec des dimensions de 40 cm de largeur et de 120 cm de hauteur, il s’intègre facilement dans divers espaces. De plus, Le Marquier propose une garantie fabricant de 2 ans pour assurer la qualité et la durabilité de ce produit, dont le poids est de 22 kg.

Pourquoi est-ce important de choisir un réservoir à granulés ?

Opter pour un rangement à pellets, à placer à côté de votre poêle à pellets, présente divers avantages pratiques. Tout d’abord, il élimine la nécessité d’effectuer des allers-retours incessants entre votre garage (si c’est là que vous stockez vos pellets) et votre poêle à pellets. Fini le transport laborieux des sacs de pellets de 15 kg, dispersant de la poussière partout, pour remplir partiellement votre poêle. Avec le rangement à pellets d’intérieur tels que celui que nous vous présentons, vous vous assurez jusqu’à huit jours d’autonomie. Un petit rechargement chaque week-end et le tour est joué.

De plus, vous assurerez la sécurité de vos enfants et de votre maison ! Les tout-petits ont la propension à mettre les objets à la bouche et un pellet peut entraîner un risque d’étouffement. En outre, du point de vue de la sécurité incendie, un sac de pellets à proximité du poêle est bien plus inflammable qu’un rangement à pellets d’intérieur en acier. Enfin, sur le plan purement technique, le stockage des pellets dans un rangement d’intérieur contribue à réduire le taux d’humidité des pellets grâce à la chaleur émise par le poêle à pellets. Cela garantit que vos pellets sont prêts pour une combustion optimale, favorisant ainsi l’efficacité de votre système de chauffage.

À propos de Le Marquier

En choisissant cette marque, vous choisirez la haute qualité, mais également un produit fabriqué en France, avec un savoir-faire de plus de 50 ans. Depuis 1971, la maison Le Marquier* incarne l’art de la fabrication passionnée en créant des planchas, des barbecues et des accessoires de cheminée d’une qualité exceptionnelle. La marque est spécialisée dans la conception d’équipements durables qui perdurent dans le temps, offrant ainsi une expérience culinaire incomparable. Le réservoir à pellets Le Marquier XXL est disponible chez Castorama (299 €), Leroy Merlin (300 €) ou Bricomarché (315,90 €).

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.

*Ce contenu n’est pas sponsorisé par la marque présentée et relève du propre choix de l’auteure de l’article.