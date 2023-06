L’hiver dernier, les Français couraient après les pellets de bois pour se chauffer et nous avions constaté une envolée de leurs prix. Cette course folle aux pellets de bois est désormais derrière nous, puisque le chauffage est enfin éteint jusqu’à l’automne prochain. En revanche, il est une autre course contre la montre qui s’est engagée depuis quelques semaines : celle de la chasse au récupérateur d’eau de pluie ! Les rayons se vident et les stocks fondent, il semblerait que nous soyons tous conscients que des sécheresses s’annoncent et souhaitons nous équiper. Castorama propose un petit récupérateur d’eau de pluie Garantia au prix imbattable de 23,90 €* ! Découverte.

Présentation du Garantia 210 l

Le récupérateur d’eau de pluie de la marque Garantia, d’une capacité de 210 l, est un produit pratique et durable pour collecter facilement l’eau de pluie. Fabriqué en polyéthylène avec un double renfort, il offre une excellente résistance aux conditions extérieures. Son design discret lui permet de se fondre harmonieusement dans vos espaces extérieurs, que ce soit contre un abri de jardin ou devant la façade de votre maison. Ce récupérateur est traité pour résister aux chocs et aux UV, assurant ainsi une durabilité à long terme.

Il est livré avec un couvercle clipsable et un robinet. Par ailleurs, son emplacement est spécifiquement marqué pour faciliter l’installation. De plus, le couvercle et la sortie du récupérateur sont prédécoupés, offrant une possibilité d’ouverture supplémentaire si nécessaire. Ses dimensions sont de 79,5 cm de hauteur et de 77 cm de diamètre. Vous pourrez l’installer dans le moindre recoin de votre jardin ou terrasse. Et pourquoi pas, dans votre potager s’il est susceptible d’être raccordé à une gouttière évidemment ? Vous pouvez aussi tendre une bâche au-dessus pour former un entonnoir et ainsi, récupérer l’eau de pluie. Le récupérateur d’eau Garantia vert 210 l est proposé au prix de 23,90 € chez Castorama (plus disponible chez Leroy Merlin). Sachez qu’il est également possible d’y ajouter un set flexible, pour jumeler un ou plusieurs récupérateurs entre eux. 23,25 € sur Amazon et 40,95 € chez Darty.

Ses caractéristiques techniques

Marque : Garantia

Matière : polypropylène (PP)

Couleur : vert

Contenance : 210 l

Forme du produit : circulaire

Diamètre (cm) : 77 cm

Hauteur (cm) : 795 cm

Protection contre le gel : résistant au gel

Résistance au gel : oui

Résiste aux ultraviolets : résistant aux UV

Inclus : couvercle et robinet. Mode d’emploi gravé dans le couvercle (à l’intérieur).

Garantie fabricant : 2 ans

Type d’assemblage : assemblage non requis

Poids net (kg) : 5,3 kg

Référence produit chez Castorama : 4023122147398

Pourquoi l’eau de pluie est-elle excellente pour le potager ?

L’eau de pluie est composée majoritairement de molécules d’eau (H2O) qui se condensent dans l’atmosphère et retombent sur terre sous forme de précipitations. Il est ainsi évident que l’eau de pluie est pure quand elle tombe du ciel. En revanche, elle peut se polluer en traversant l’atmosphère ou en ruisselant d’un toit pas très net. L’eau de pluie est un précieux atout pour le potager. Elle est considérée comme une eau de qualité, car elle est douce, dépourvue de calcaire, de chlore et de substances nocives provenant des processus de traitement de l’eau.

Cette eau offre des avantages importants pour vos plantes. Elle contient de l’azote directement assimilable par les plantes, ce qui en fait un élément essentiel dans leur nutrition. De plus, l’eau de pluie présente un pH légèrement acide que les plantes apprécient particulièrement. En effet, cela favorise l’absorption des nutriments présents dans le sol. Enfin, en récupérant l’eau de pluie, vous vous assurez une réserve constante en cas de sécheresse, puisqu’aucune interdiction n’existe sur l’utilisation de cette eau en cas de sécheresse déclarée.

*Les prix ont été relevés le 7 juin 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.