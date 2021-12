Playstation 5 : plus que quelques jours pour commander une PS5 avant noël, voici comment faire !

Dans moins d’une semaine, ce sera l’heure de découvrir vos cadeaux cachés au pied du sapin… Et dans moins d’une semaine, il y aura des heureux et des déçus.

Si la liste de Noël de vos enfants, adolescents ou conjoints indique « PS5 », cela risque d’être compliqué… Nous avons cru à une certaine période que les stocks seraient réapprovisionnés par Sony pour Noël, mais apparemment il est toujours difficile de l’obtenir.

Avec un peu de chance, vous pourrez la trouver sur des sites classiques, avec des délais de livraison « avant Noël ». Sinon, il faudra vous rabattre sur d’autres alternatives comme Ebay ou Rakuten… En faisant bien entendu attention aux fausses annonces. Suivez le guide !

Acheter la Playstation 5 sur les sites classiques

Citons parmi eux, les géants du net comme Amazon, Cdiscount ou encore Fnac/Darty… Pour la trouver sur les sites de ces marchands, il faudra réactifs… et chanceux !

Sur Amazon, le mieux étant de vous inscrire en temps que membre d’Amazon Prime , puis de demander l’alerte disponibilité… Il faut savoir que sur ce site, les réapprovisionnements sont priorisés pour les membres Prime.

Pour les autres sites cités, vous pourrez également vous abonner à ce même type d'alertes. Ce qui ne vous empêchera pas de devoir rester réactifs, car vous ne serez pas les seuls à l'espérer avant Noël !

Acheter la PS5 sur Rakuten

Sur ce site de vente, il existe encore plusieurs versions disponibles. Mais il ne faudra évidemment pas espérer l’obtenir neuve… Sur Rakuten, vous avez encore une quinzaine de choix possibles… Avec des prix un peu plus élevés que sur une PS5 neuve, mais nous ne referons pas la loi du marché de l’offre et de la demande. La demande est si forte que les prix flambent.

Toujours sur Rakuten, il existe aussi des packs avec la console et des jeux comme Ratchet & Clank : Rift Apart. Ce sera certes encore un peu plus cher, mais cela vous évitera de courir chercher un jeu le soir du 24 décembre avant la fermeture des magasins !

Acheter la PS5 sur Ebay

Les offres concernant la PS5 sont encore plus nombreuses sur Ebay, mais les prix sont toujours plus chers que la normale. Sur Ebay, vous trouverez des consoles neuves ou d’occasion. Comme pour tout objet acheté sur ce site, vous pourrez également choisir l’achat immédiat ou les enchères… Attention tout de même aux enchères sur ces consoles, les prix pourraient monter très haut !

Comment payer sur ces sites ?

Si Ebay et Rakuten sont des sites fiables et connus de tous, vous n’êtes jamais à l’abri d’un vendeur peu scrupuleux. Ces deux sites bénéficient de garanties de vente, si vous ne receviez pas votre article ou s’il n’était pas conforme à vos attentes… Privilégiez le paiement via Paypal quand cela est possible, vous bénéficieriez d’une garantie supplémentaire si votre transaction s’avérait être une arnaque…

En revanche, n’achetez jamais votre console à un particulier si celui-ci vous demande de vous rendre dans un bureau de tabac pour acheter des codes de 100€… Ces codes (et donc l’argent qui y est associé) une fois donnés à l’escroc sont perdus pour vous à jamais… Et c’est une pratique très en vogue ces derniers mois !