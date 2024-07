Protégez votre barbecue avec la housse de protection Weber, actuellement en promotion (26,90 €)

L’été semble vouloir s’installer en région parisienne ! Il serait peut-être temps, la saison estivale, sur le calendrier, a débuté le 20 juin dernier… Un premier mois d’été pourri qui a entraîné une grève du barbecue, et des repas pris sur la terrasse. Allons-nous enfin pouvoir en profiter, ou devoir enfermer notre appareil de cuisson sous une housse en attendant que passent les nouvelles pluies ? En ce moment, la housse de barbecue est un accessoire utile, et elle le sera encore plus, lorsqu’il faudra le ranger pour l’hiver. Justement, une promo sympa est actuellement disponible sur Amazon. En effet, la housse pour barbecue à charbon Weber (57 cm) est au prix de 26,90 €* au lieu de 29 € (prix conseillé) soit une réduction de 7 %. Découverte.

Petite présentation de la housse Weber…

Est-il encore nécessaire de vous présenter la marque américaine Weber, spécialiste du barbecue depuis 1952 ? Vous l’ignoriez peut-être, mais le premier appareil Weber a été inspiré à George Stephen, par la forme d’une bouée. Effectivement, aujourd’hui encore, nous retrouvons la même forme sur la plupart des barbecues de la marque. La housse en promotion se destine aux barbecues Weber, et par ailleurs d’autres marques d’une hauteur maximale de 57 cm. Elle mesure 91,4 cm de long pour 72,4 cm de large et 58,4 cm de hauteur. De couleur grise, elle se ferme à l’aide de Velcro, et dispose de sangles pour la resserrer sur les pieds du barbecue.

Pourquoi protéger son barbecue est important ?

Cette housse n’est pas seulement un accessoire, elle est primordiale pour assurer la durabilité et l’aspect de votre barbecue. Tout d’abord, elle le protège de la pluie, car imperméable. En le protégeant de la pluie, elle garantit que la rouille ne vienne pas s’immiscer sur les parties métalliques de l’appareil. En été, et une fois les cendres refroidies bien entendu, la housse va protéger votre barbecue des rayons UV qui peuvent décolorer et détériorer les surfaces extérieures. Une housse bloque ces rayons et préserve l’apparence du barbecue. Et, en hiver, elle empêche la neige et la glace de s’accumuler sur le barbecue, ce qui pourrait endommager ses parties sensibles.

Mon retour d’expérience

J’ai moi-même acheté cette housse pour mon barbecue de la même marque et je n’ai pas grand-chose à lui reprocher, elle s’installe en quelques minutes, le préservant ainsi des agressions extérieures. Si j’ai choisi Weber**, c’est tout simplement parce qu’elle me semble être parmi les meilleures dans le domaine. Été comme hiver, mon barbecue pourra rester sur la terrasse, protégé sous sa housse, et ainsi, durer des années !

Ne manquez pas cette offre exceptionnelle et probablement éphémère de la housse pour barbecue Weber (57 cm) au prix de 26,90 €* seulement, sur Amazon.

