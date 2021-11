PS5 : de nouveaux stocks de Playstation 5 bientôt disponibles pour Noël ?

La recherche de la désormais fameuse PS5 aura tenu en haleine tous les gamers de la Terre cette année. Entre la crise sanitaire, les exportations bloquées, les confinements et maintenant la pénurie de composants électroniques qui sévit dans le monde, cette console est aux abonnés absents depuis près d’un an déjà. Même si Sony réinjecte petit-à-petit des stocks, c’est un peu au compte-goutte, et il faut avoir une sacrée veine pour la décrocher.

A quelques encablures de Noël, nous vous livrons quelques astuces pour tenter de ne pas louper les ventes. Le Black Friday arrive aussi, et il se murmure dans les couloirs que certains sites pourraient en mettre en vente ce vendredi 26 novembre. Tous aux aguets !

Des rumeurs depuis un an

A sa sortie, le 19 novembre dernier, près de 4 millions de consoles ont été vendues. Mais une fois la première vague de précommandes passées, la console s’est faite de plus en plus rare, jusqu’à très rapidement devenir totalement introuvable. Et depuis un an, des rumeurs circulent sur son réapprovisionnement. Dans quelques jours ou semaines, le dite direct.playstation devrait permettre de se mettre sur liste d’attente pour acheter la console. Mais en attendant que ce site s’ouvre aux français, il y a quelques astuces à connaître pour enfin tenter de l’obtenir.

Comment trouver la PS5 ?

Tout d’abord, il faut s’armer de patience, et avouons-le, avoir un peu de chance. Ces dernières semaines, la PS5 a été disponible sur Cdiscount, Amazon, Auchan, Carrefour, Fnac etc. L’enseigne Boulanger, elle, a choisi de passer par les listes d’attente et appelle les clients directement. D’après les dernières informations (ou rumeurs), Sony envoie des charters entiers de PS5 au Royaume-Uni, pour une redistribution en Europe. En attendant, c’est toujours aussi compliqué de se procurer la console.

Comment optimiser vos chances d’obtenir la console ?

Dans un premier temps, il va falloir créer des alertes sur les différents sites de vente en ligne : Amazon, Cdiscount, Fnac etc… Tous le proposent mais certains sites comme Amazon réservent leurs alertes aux clients Amazon Prime. Vous pouvez d’ailleurs essayer le prime pendant 30 jours. Pour les autres sites, il faut généralement posséder un compte, puis accéder à la fiche produit et s’inscrire à l’alerte disponibilité.

Sur les réseaux sociaux, suivez les comptes de sites spécialisés comme Dealabs ou Chocobonplan. Ou encore les sites de vente en ligne comme Darty ou Fnac, ils vous tiennent au courant de leurs stocks disponibles via des alertes sur Twitter par exemple.

Gagnez du temps

Si vous souhaitez commander votre PS5 et être parmi les plus rapides à valider votre panier, laissez-la donc dedans; dès qu’elle sera disponible, vous n’aurez plus qu’à valider votre commande. Et en ayant pré-enregistré votre carte bancaire, vous pourrez commander en un clic. Vérifiez aussi que les produits choisis sont « livrés » par le site et non pas par une marketplace: les validations sont quasiment instantanées quand il s’agit d’article expédiés par le site.

