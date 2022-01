Vélo électrique : énorme promotion sur le VTT MoovWay 27.5 pouces sur Cdiscount

Nous sommes déjà à la fin du mois de janvier, ce qui insinue que petit à petit, le printemps va se réinstaller, les sorties en extérieur vont se faire plus fréquentes et plus agréables… Et que vous aurez peut-être envie d’investir dans un nouveau VTT pour profiter de longues randonnées en famille ou entre amis.

Le 8 février prochain se termineront les soldes d’hiver, et ce sera aussi la fin des offres spéciales qui pourraient vous faire gagner quelques euros sur votre budget ! Si vous avez décider d’acheter un nouveau VTT, électrique de surcroît, c’est le moment de vous faire plaisir : le VTT électrique MoovWay affiche une réduction de 200€ sur Cdiscount. Il passe de 999,99€ à 799,99€ et sera éligible aux aides proposées.

MoovWay, c’est qui ?

MoovWay est une société fondée en 2014 dans le nord de Paris. Elle est venue révolutionner le marché du transport électrique grâce à sa capacité à toujours être à la pointe des dernières innovations. Une technologie avant-gardiste qui vous offre de nouvelles expériences pour vos déplacements, qu’ils soient urbains ou à la campagne. Les modèles MoovWay allient tous une démarche écologique et des technologies de pointe. Trottinettes électriques, draisiennes, vélos, VTT et même voitures pour enfants, MoovWay propose une large gamme de VAE, tous soigneusement conçus.

Le VTT MoovWay électrique 27,5″ en détail

Grâce à son cadre rigide en aluminium, ce VTT se veut très léger puisqu’il ne pèse que 22 kilos. Sa légèreté fera que la maniabilité et le confort seront bien meilleurs. De plus, ce VTT bénéficie d’une excellente accélération. Côté batterie, vous pourrez compter sur une lithium-ion de 36V qui vous assurera une autonomie d’environ 40 kilomètres, et il lui faudra entre 4 et 6 heures pour se recharger totalement. Grâce à ses 7 vitesses, vous pourrez appréhender les montées sans aucun effort supplémentaire.

Avec ses larges pneus de 27.5 pouces, vous accrocherez parfaitement au terrain et éviterez les glissades inopinées. Ces pneus résisteront bien à l’usure malgré les sentiers escarpés que vous emprunterez. Enfin, le confort est assuré par une selle réglable, ajustable, et remplie de gel pour protéger votre fessier des éventuelles rencontres avec cailloux ou nid-de-poule ! Vous voilà paré pour l’aventure et pour le printemps qui approche ! A vous les longues balades !

Les caractéristiques du VTT MoovWay 27 pouces

– Dérailleur et sélecteur de vitesse Shimano

– Nombre de vitesses : 7

– Cadre aluminium

– Fourche Zoom 525

– Ecran LCD

– Freins disques avant et arrière

– Certificat d’homologation inclus

– Certifié aux normes françaises et européennes : testé et approuvé dans un laboratoire indépendant.

– Moteur 250 W

– Taille des roues : 27.5 pouces

– Batterie lithium 10.4Ah-36V

– Temps de charge : 4 à 6 heures

– Autonomie moyenne avec 1 charge complète : 35 à 45 km*

– Vitesse maximum* : 25 km/h

– Poids : 22 kg

– Charge maxi : 150 kg

– Hauteur : 470 mm

– Tube supérieur : 712,8 mm

– Axe arrière : 470 mm

– Largeur de l’axe arrière : 138 mm

Si l’on en croit le site Cdiscount, plus de 20 exemplaires sont déjà en commande, et il est en rupture de stock sur le site de la marque. C’est peut-être le moment ou jamais de réaliser une très bonne affaire !