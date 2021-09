Vélos électriques : deux énormes promotions sur les bicyclettes Surpass et Velobecane Easy

Un deux-roues permet de circuler plus librement en ville: trouver une place de parking ne devient plus un problème, et on évite de perdre beaucoup de temps dans les embouteillages. Opter pour un deux-roues peut aussi être un acte écologique, surtout si on choisit un vélo. Néanmoins, il existe une différence notable entre rouler à vélo électrique et utiliser une bicyclette traditionnelle.

Le vélo électrique offre souvent une assistance au pédalage qui procure un meilleur confort d’utilisation et renforce les performances; cela n’est pas le cas d’un vélo traditionnel où tout repose sur la force des jambes.

Une occasion à ne pas rater

Le prix constitue souvent un frein à l’achat d’un vélo à assistance électrique: les modèles les moins chers sont généralement proposés à partir de 800 euros. Les chiffres de l’Union fédérale des consommateurs Que Choisir indiquent quant à eux un prix moyen entre 1 500 et 2 000 euros.

Heureusement, il reste possible de s’offrir un vélo électrique sans se ruiner: pour cela, il faut scruter la Toile pour rechercher des promotions qui permettent d’obtenir des modèles performants à prix cassé. Nous avons justement repéré deux offres intéressantes sur Cdiscount.

Son vélo électrique à moins de 700 euros

La première concerne le vélo électrique Surpass: à noter que ce modèle propose trois niveaux d’assistance au pédalage, ce qui est amplement suffisant pour une circulation en milieu urbain. Il embarque une batterie amovible facilement accessible; on n’aura ainsi aucun mal à retirer et remplacer celle-ci en cas de besoin.

Profiter de l’offre Cdiscount sur le Vélo électrique SURPASS

Le VAE peut rouler jusqu’à 25 km/h, pour une autonomie de 40 km. Son cadre à enjambement est un atout majeur. Sa position basse facilite l’utilisation, quelle que soit la tenue qu’on porte. Le site français de ventes en ligne vend le Surpass à 599,9 euros.

La deuxième offre inclut le Velobecane Easy: ce vélo électrique fournit des performances proches de celles du Surpass; il peut atteindre les 25 km/h et parcourir jusqu’à 40 km. Son assistance au pédalage comporte aussi trois options. Toutefois, le modèle propose un poste de pilotage plus sophistiqué.

Le cycliste bénéficie d’un écran LED pour consulter les données de conduite. Cdiscount propose le Velobecane Easy au prix promotionnel de 649,99 euros, ce qui est une très bonne affaire, vu que son prix initial était de 1 199,99 euros.

Profiter de l’offre Cdiscount sur le Vélo électrique Velobecane Easy

De la modernité derrière une apparence rétro

Les Surpass et Velobecane Easy sont plus ou moins proches en termes d’apparence: les deux modèles présentent effectivement un design rétro avec un cadre à enjambement bas et un porte-bagage à l’arrière. Ils font aussi penser à des vélos de campagne. Les VAE ne laisseront certainement pas indifférents les amoureux de design vintage ! Cdiscount propose là des promotions à ne pas manquer. Attention, les stocks peuvent être limités: les premiers à commander seront donc probablement les premiers servis.