Vente flash : le prix de la trottinette électrique Megawheels S1 tombe à 249 € (150 € de réduction)

Les trottinettes électriques constituent une solution de mobilité plus économique et plus pratique que les motos ou les voitures. Il en existe plusieurs différents modèles, dont certains sont conçus pour les longs trajets et d’autres pour les petits déplacements quotidiens. Dans cet article, nous nous focalisons sur la trottinette électrique Megawheels S1, un modèle d’entrée de gamme procurant une performance très satisfaisante (autonomie de 8-12 km, moteur d’une puissance de 250 W, capacité d’escalade de 15°, etc.). Découvrez les atouts principaux de ce produit.

La praticité garantie avec son poids léger et sa taille compacte

Depuis 2014, la société Megawheels conçoit et propose des véhicules personnels modernes tels que les trottinettes électriques, les skateboards, les hoverboards et les vélos. Parmi ses trottinettes électriques, le modèle Megawheels S1 est le plus accessible en termes de prix (249,99 € sur Amazon). Il est adapté aux adultes et aux adolescents de plus de 15 ans. Selon la taille du pilote (1 m 50 à 1 m 90), il est possible d’ajuster facilement la hauteur du guidon sur trois niveaux (76, 86 et 96 cm). Cette trottinette électrique se plie et se déplie en quelques secondes. De plus, elle ne pèse que seulement 8 kg et mesure 81 cm de long, 42 cm de large et 29 cm de haut une fois pliée. On peut simplement la ranger dans le coffre d’une voiture, la porter dans un métro sans gêner les autres passagers, le faire monter à l’étage d’un immeuble, etc.

Une prise en main simple pour rouler confortablement et en toute sécurité

Le bouton d’allumage/extinction de la trottinette électrique Megawheels S1 se trouve sur le côté de sa plateforme centrale. Sur chaque côté du guidon, il y a la gâchette d’accélération à gauche et la gâchette de freinage à droite. Ce frein électronique fonctionne sur la roue avant. Il convient de l’appuyer doucement afin d’éviter un arrêt brusque. Par ailleurs, ce scooter électrique dispose d’un système de freinage de secours sur la roue arrière. Notons également la présence d’un amortisseur de chocs sur cette trottinette. La sécurité et le confort du pilote sont ainsi assurés. De plus, les pneus remplis de 6 et 5,5 pouces de ce véhicule résistent bien à l’usure. Ils garantissent une bonne stabilité tout au long du déplacement.

Une autonomie de 8 à 12 km qui convient surtout aux petits trajets

La trottinette électrique Megawheels S1 est spécialement conçue pour les courts trajets ou les petites balades. Elle est équipée d’une batterie Li-Ion de 5 000 mAh affichant une autonomie de 8 à 12 km selon les conditions de la route et le poids du conducteur. Cette autonomie semble réduite par rapport à celle d’autres modèles trottinettes sur le marché. Cependant, elle est largement suffisante pour réaliser de courts déplacements entre la maison et l’école, le lieu de travail, le supermarché, le métro, etc. D’ailleurs, cette trottinette électrique à prix réduit peut être une excellente idée-cadeau pour vos enfants. Un autre avantage de ce modèle de trottinette électrique est que sa batterie se charge en seulement deux à trois heures. De plus, le pilote peut facilement vérifier l’état de la charge via un indicateur situé sur le côté de la plateforme centrale.

Divers autres qualités non négligeables

Construit en acier allié de haute qualité, la trottinette électrique Megawheels S1 peut accueillir une personne de 90 kg au maximum. Elle est dotée d’un moteur fournissant une puissance de 250 W. Elle peut ainsi rouler silencieusement et efficacement jusqu’à une vitesse de 23 km/h. De plus, elle est capable de grimper une pente jusqu’à 15°. Son feu arrière permet une bonne visibilité sur la route. Si cette trottinette électrique au meilleur prix répond à vos attentes, retrouvez-la sur amazon.fr.