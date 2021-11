Dune : les champignons hallucinogènes auraient inspiré Frank Herbert (l’épice) pour son roman

Connaissez-vous le roman Dune, écrit en 1965 par Frank Herbert ? Dans ce roman de pure science-fiction, l’histoire se déroule en 10191 après la fondation de la Guilde Spatiale… Cet univers est gouverné par l’empereur Padishah Shaddam IV, chef de la Maison Corrino. Et il exerce son pouvoir sur plusieurs planètes de l’Imperium… Un vaste empire qui nécessite de nombreux voyages interstellaires !

Cette année, un film, Dune, réalisé par Denis Villeneuve revient sur ce roman sous un angle différent. Et il apparaît dans le film que les fameux voyages interstellaires originels, auraient pu avoir pour sources des champignons hallucinogènes ! On vous explique tout ça !

Une « épice » qui fait grand bruit !

Si l’on remonte aux origines, du roman, son créateur Herbert, était connu pour avoir des affinités avec un produit psychédélique naturel appelé psilocybine. Ce composé est un mélange de plusieurs champignons naturels avec un pouvoir psychédélique. Dans le film de 2021, ce serait l’un des aspects de l’intrigue ! Derrière les voyages interstellaires se cacherait ce champignon magique issu de la planète Arrakis !

Dans le roman, les habitants essaient constamment de trouver ce qu’il appelle une « épice » ! Elle est la ressource la plus précieuse de la galaxie, et il lui profère un pouvoir de « carburant » ! Cette « épice » est également considérée comme un hallucinogène sacré ayant des bienfaits sur la santé des citoyens ! Mais elle provoque aussi une dépendance que l’on peut voir sur les habitants grâce à leurs yeux d’un bleu plus foncé que ceux des autres !

Dune serait-il une ode aux champignons magiques ?

Dune a souvent été associé à l’usage de champignons hallucinogènes. Alejandro Jodorowsky, cinéaste mystique et surréaliste avait déjà imaginé un film sur le roman. Il “voulait faire un film qui donnerait aux personnes qui prenaient du LSD à l’époque les hallucinations que vous obtenez avec cette drogue, mais sans halluciner”. Ce roman a peut-être même inspiré le nom d’une drogue : La diméthyltryptamine ou DMT, substance psychotrope puissante. Et finalement ceux qui pensaient que le film faisait la part belle aux drogues psychédéliques n’avaient peut-être pas tort !

Les champignons, la passion d’Herbert ?

Dans un article publié par le journal The Daily Grail, le spécialiste en mycologie, Paul Stamets déclarait que l’auteur du roman était un passionné de champignons… Il avait expliqué au mycologue, qu’il adorait ramasser des champignons dans se propriété de Port Townsend à Washington. Et il a aussi confié à l’expert que son roman Dune s’inspirait de ses expériences personnelles avec les champignons magiques (ou hallucinogènes peut-être ?).

La nouvelle adaptation de Dune reste fidèle à la complexité du roman originel… Un schéma politique impressionnant et un monde construit de toutes pièces où les substances psychédéliques sont au cœur de l’Univers créé par Herbert.

Attendons-nous donc à voir Paul Atréides, le personnage central du film, à partir en quête de cette fameuse épice aux pouvoirs magiques ! Mais dans ce dernier volet, le champignon magique sera-t-il la seule substance psychotrope que l’on y trouvera ? Réponse dans le film ! Attention, si la science-fiction n’est pas un monde qui vous attire, les 2h36 de film vont vous sembler une éternité, même avec des champignons en guise d’amuse-gueules !

