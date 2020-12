Le service de streaming Disney+ débarque sur la Freebox

C’est une information qui ravira certainement les propriétaires des dernières Freebox. L’opérateur de Xavier Niel a publié un nouveau communiqué dans lequel il annonce l’arrivée de Disney+ sur la Freebox Pop et la Freebox Delta.

Désormais, les freenautes pourront donc accéder à la plateforme de streaming de Disney directement depuis leur box. Cela constitue un changement majeur dans la mesure où avant cette annonce, les possesseurs de Freebox devaient s’appuyer sur d’autres appareils pour suivre leurs émissions et films favoris sur Disney+.

Une autre façon d’utiliser la Freebox

En déployant le service de vidéo à la demande de Disney sur ses décodeurs, il est clair que Free veut rendre ceux-ci plus fonctionnels. Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est le fait que les contenus seront diffusés en 4K. Le FAI français promet aussi une prise en charge de Disney+ par la Freebox Mini 4K. Les utilisateurs de cette dernière ne profiteront pas néanmoins de l’offre promotionnelle prévue.

Effectivement, dans le cadre du lancement du service de vidéo à la demande sur ses box, l’opérateur français propose six mois d’abonnement gratuit à Disney+. Une fois ce délai dépassé, l’abonné devra débourser 6,99 € par mois. Il convient de noter qu’il s’agit d’un abonnement sans engagement. Attention toutefois ! Ce tarif pourrait bientôt augmenter. Il se murmure depuis un certain temps sur la Toile que Disney envisage d’augmenter les frais d’abonnement à sa plateforme de streaming.

Dolby Vision et Surround 5.1 au programme

Outre la possibilité d’afficher en 4K, Free a aussi porté une attention particulière à la qualité de l’expérience audio. Les possesseurs de la Freebox Pop pourront par exemple activer le Surround 5.1. On notera aussi le fait que ce boitier Android TV de Free sera capable d’afficher des contenus Disney+ suivant la norme Dolby Vision. Sachez par ailleurs que les fonctionnalités classiques disponibles sur la plateforme de streaming seront accessibles. Il sera ainsi possible d’avoir un accès simultané sur quatre écrans. On soulignera également que les abonnés Freebox pourront créer des profils sur dix appareils différents.

Comment activer Disney+ sur la Freebox

Pour activer la mise à jour et bénéficier en conséquence de Disney+ directement sur votre Freebox, rendez-vous dans votre espace abonné afin de faire le nécessaire. Rappelons que durant ce mois de décembre, Disney accueillera plusieurs séries. Au cours de la semaine du 25 décembre, les abonnés pourront suivre la saison 8 de car S.O.S. Les films d’animation SOUL et Ferdinand y débarqueront quant à eux le jour de Noël. Les passionnés de documentaires ne seront bien évidemment pas en reste. La plateforme accueillera dans quelques jours « Nés en Chine » et la saison 1 de La Terre sous rayons X.