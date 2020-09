Raised by Wolves, à quoi ressemblerait réellement la vie sur Kepler-22B ?

Depuis le 3 septembre dernier, Raised by Wolves est disponible sur HBO Max pour le plus grand bonheur des passionnés de science-fiction. Signé Aaron Guzikowski, le spectacle a la particularité de se dérouler dans un monde lointain en dehors du système solaire, plus précisément sur Kepler-22B. Rappelons que cette exoplanète est bien réelle.

Elle a été découverte en décembre 2011 par le télescope Kepler. Il s’agit d’ailleurs du premier monde jumeau de la Terre à avoir été découvert par les scientifiques. Mais que se passerait-il si nous y vivions comme dans la série post-apocalytpique dont les deux premiers épisodes ont été réalisés par Ridley Scott (Prometheus, Seul sur Mars, Blade Runner…) ?

Kepler-22B, une planète habitable ?

En plus d’être considérée comme similaire à la Terre, Kepler-22B orbite dans une zone habitable autour de son étoile. Baptisé Kepler-22, ce dernier possède des caractéristiques plus ou moins proches de celles de notre Soleil. C’est une naine jaune, mais un peu plus petite, un peu plus âgée et un peu plus pâle que notre étoile. Bien qu’il n’émette pas autant de chaleur que ce à quoi nous sommes habitués, le fait que la distance qui sépare les deux objets célestes est moins importante par rapport à celle entre la Terre et le Soleil rapproche les choses. Du moins en termes de température.

Cependant, la distance par rapport à une étoile n’est pas le seul facteur qui détermine l’habitabilité d’une planète. Il convient également de tenir compte de la nature de l’atmosphère. Cela a effectivement un impact sur la température. Malheureusement, nous n’avons jusqu’ici aucune donnée vérifiée sur la composition de l’atmosphère de Kepler-22B. À ce sujet, certains chercheurs avancent qu’il ferait en moyenne 22 °C sur la surface de l’exoplanète, alors que d’autres suggèrent une température beaucoup plus élevée.

Crédit Photo : NASA / Wikipedia

Environ deux fois plus grande que la Terre

D’après les scientifiques, Kepler-22B fait environ 2,4 fois le diamètre de la Terre. Cependant, la quantité limitée des données fournies par le télescope Kepler ne nous permet pas encore de connaitre la véritable composition de la surface de la planète. D’ailleurs, le fait qu’elle soit 2,4 fois plus grande que notre monde ne signifie pas forcément qu’elle est 2,4 fois plus lourde. Or, la masse est l’un des facteurs qui contribuent à savoir si un monde extra-terrestre est habitable ou non.

Crédit Photo Marc Ward / Shutterstock

Il est possible que Kepler-22b soit principalement gazeux, mais nous ne pouvons pas non plus écarter l’hypothèse d’un sol constitué de roches, de fer, de glace et d’eau. Dans ce dernier cas, sa masse serait environ 10 fois à 15 fois supérieure à celle de notre planète, ce qui suggère une force gravitationnelle deux fois plus élevée. Ce n’est pas forcément un obstacle, mais imaginez un être humain de taille normale pesant plus de 150 kg… Pour se déplacer sur Kepler-22B, il faudrait ainsi déployer le double des efforts que nous fournissons sur Terre. Un véritable parcours du combattant !

Bref, nous ne savons pas encore si nous pourrions un jour vivre sur l’exoplanète située à environ 587 années lumières de la Terre. La série Raised by Wolves ne relève donc que de la science-fiction. Néanmoins, elle nous permet d’imaginer ce à quoi pourrait ressembler la vie sur une planète lointaine avec des caractéristiques plus ou moins proches de celles de la nôtre.

