Si on jouait au jeu Qwixx de Gigamic ?

Les jeux de société sont, cette année, en tête des ventes chez les détaillants de jouets… Dans le magazine Capital, diffusé sur M6 le 13 Décembre, le sujet revenait sur les ventes de jeux et jouets et également sur les adaptations qu’avaient dû mettre en place les vendeurs. Gigamic, édite des jeux depuis 1991 !

Originaire du Pas-de-Calais, cette maison d’édition nous confie régulièrement des jeux de société tous plus sympas les uns que les autres. Cette fois-ci, nous avons passé au crible le jeu Qwixx, un jeu de dés qui se joue rapidement et qui demande réflexion et stratégie.

Les règles du jeu :

La boîte du Qwixx contient un bloc pour le marquage des points et 6 dés, dont 2 blancs et 4 colorés. Les quatre couleurs correspondant aux quatre lignes à remplir sur la feuille de marquage.Concrètement à chaque lancé de dés, le joueur devra cocher sur sa feuille de marquage la somme des dés blancs sur l’une des lignes de son choix… Les autres joueurs pourront également cocher la somme des dés blancs.

Puis le joueur qui lance pourra coupler un dé blanc avec un dé de couleur pour venir cocher la somme sur la ligne de couleur correspondante. Seul, le lancer pourra utiliser le couple blanc/couleur pour remplir sa ligne. Ce sera le cas pour chaque lanceur, quand il joue évidemment. Sur le bloc de points, 4 lignes (rouge, jaune, vert bleu) …

Les lignes rouge et jaune vont en ordre croissant, les lignes vert et bleu en décroissant. Sur une ligne rouge ou jaune, mieux vaudra commencer par un 2 ou un 3 que par un 10… En effet, tous les chiffres antérieurs au 10 ne seront plus accessibles. A l’inverse, sur une ligne verte ou bleue, mieux vaudra commencer par un 11 ou un 12… Si vous cochez le 2 en premier, aucun chiffre ne sera accessible et vous serez bloqué.

Fermer une ligne et bloquer les autres joueurs !

Le but du jeu est tout de même d’empêcher les autres joueurs de remplir leurs lignes… Plus il y a de cases cochées, plus les points sont importants à la fin. Pour fermer une ligne, il faut avoir au moins 5 chiffres sur une ligne et la fermer par le dernier chiffre (12 pour rouge et jaune et 2 pour vert et bleu) Si le joueur lanceur ne souhaite cocher aucune case, alors il cochera « coup manqué » et sera pénalisé de 5 points lors du comptage.

Le but du jeu sera de marquer le plus de points possibles pour gagner la partie. Une partie dure environ 15 minutes et il est possible de jouer à 2, 3, 4, ou 5 joueurs. L’âge conseillé pour débuter est de 8 ans, mais il faut avoir un sens stratégique assez développé, l’âge de 12 ans nous semble plus approprié. Le jeu n’est pas compliqué mais il faut cependant choisir les bons chiffres pour ne pas se faire piéger.

Ce que nous avons pensé du jeu Qwixx :

Comme la plupart des jeux Gigamic, Qwixx est un petit jeu qui peut se jouer sur un coin de table, et qui ne dure pas des heures ! Les parties sont rapides et les règles assez faciles à comprendre. Nous nous aidons toujours d’une vidéo pour comprendre comment jouer, la pratique est souvent plus explicative que l’écrit, même si, pour ce jeu, les règles fournies sont claires et limpides.

De bons moments en perspectives pour les amateurs de stratégies, de dés et de chiffres ! Même si les blocs de comptage peuvent être rachetés, nous vous conseillons le crayon à papier… Les parties s’enchaînent et le bloc de comptage file à vitesse grand V !

Facile et rapide ! Prix Originalité Stratégique Qwixx, un petit jeu rapide où se mèlent stratégie et réflexion... Le but du jeu : fermer une ligne pour bloquer ces adversaires. User Rating: Be the first one !